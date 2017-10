Nieuw bewijs dat De Bruyne een assistkoning is, maar Club-speler leidt de dans in alle Europese competities

Kevin De Bruyne mag zich met de Rode Duivels dan wel aan het voorbereiden zijn op de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Bosnië-Herzegovina, zijn club zette vandaag fier een statistiek van ‘de Kev’ op Twitter. De assistkoning van Engeland, dat is De Bruyne, maar dit seizoen moet hij wel een Club-speler voorlaten gezien over heel Europa.

Man City heeft berekend dat De Bruyne aan een historisch indrukwekkende statistiek zit als het aankomt op het geven van assists, nog steeds zijn beste kwaliteit. De Rode Duivel geeft er namelijk één om de 181 minuten. Daarmee is hij de meest efficiënte passer ooit in de Premier League. De Bruyne blijft onder andere José Antonio Reyes (214 minuten), Cesc Fabregas (223 minuten), Nani (226 minuten) en Dimitri Payet (227 minuten) toch wel ruim voor.

De Bruyne zit dit seizoen aan drie assists in Engeland. Daarmee gaat hij voorlopig uiteraard niet aan de leiding. In de Premier League staat zijn ploegmaat David Silva aan kop met zes assists. Dat zijn er even veel dan Juventus-spelmaker Miralem Pjanic, Real Betis-middenvelder Andres Guardado én Waasland-Beveren-speler Ryota Morioka.

De Jupiler Pro League wordt sterk vertegenwoordigd want een speler uit onze competitie leidt zelfs alles en iedereen in de grootste Europese competities. Club Brugge-middenvelder Ruud Vormer deelde tot nu toe namelijk al zeven assists uit. Niemand doet beter. Ook toppers als Neymar (5), Henrikh Mkhitaryan (5), Lorenzo Insigne (4) en Jordi Alba (4) niet.

De top tien:

1. Ruud Vormer (Club Brugge) - 7 assists (9 wedstrijden)

2. Miralem Pjanic (Juventus) - 6 (6)

3. David Silva (Man City) - 6 (7)

Andres Guardado (Betis) - 6 (7)

4. Ryota Morioka (Waasland-Beveren) - 6 (9)

5. Neymar (PSG) - 5 (6)

6. Henrikh Mkhitaryan - 5 (7)

7. Manuel Fernandes (Lokomotiv Moskou) - 5 (12)

8. Ricardo Esgaio (Braga) - 5 (5)

9. Denzel Dumfries (Heerenveen) - 5 (7)

10. Gökdeniz Karadeniz (Rubin Kazan) - 5 (10)