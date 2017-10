Wie vervangt Lukaku tegen Bosnië: Batshuayi, Origi of toch Mertens? De cijfers spreken voor zich...

De Rode Duivels spelen zaterdag zoals bekend zonder Romelu Lukaku tegen Bosnië. Lukaku sukkelt met de enkel, dus zal er in Bosnië een andere spits de aanval moeten dragen. Alleen is de vraag: wie? Ook Christian Benteke is out, dus moet bondscoach Martinez kiezen tussen drie namen: Michy Batshuayi, Divock Origi of Dries Mertens. De bondscoach liet op de persconferentie nog niet in zijn kaarten kijken, maar op basis van de cijfers is duidelijk wie de logische vervanger van Lukaku moet worden.

“We hebben drie opties om Lukaku te vervangen. Dries, Divock en Michy. Ik wacht de laatste training af. Het is frisser in Sarajevo, er zijn hier andere omstandigheden. Of Origi het meeste op Lukaku lijkt? Iedereen is anders. Divock speelde meestal op flank bij Liverpool, maar nu staat hij wel centraal bij Wolfsburg. Michy is een ander type dan Romelu. Christian Benteke echte targetman. Maar ik wil hen niet vergelijken. Ze vullen de nummer 9 allemaal anders in.”

Wie wordt de nummer 9?

Michy Batshuayi en Divock Origi zijn natuurlijk de twee meest voor de hand liggende namen voor zaterdag. Beide zijn “echte” diepe spitsen, beide spelers konden zich al bewijzen bij de Rode Duivels: Batshuayi scoorde al vier goals bij de Duivels, Origi maakte er drie.

Michy Batshuayi lijkt echter het pleit te winnen, puur op doelpuntenratio. Batsman scoorde zijn 4 goals bij de Duivels in slechts 254 minuten, goed voor een doelpunt om de 63 minuten. Ook bij Chelsea laat supersub Batshuayi gelijkaardige cijfers optekenen, daar scoorde hij zijn 5 goals dit seizoen in 361 minuten, goed voor een doelpunt om de 72 minuten voor de Blues.

Divock Origi is dan wel twee jaar jonger dan Batshuayi, hij kreeg al vroeger zijn kans bij de Duivels en werd door Marc Wilmots meegenomen naar het WK 2014. Toch scoorde Origi nog maar 3 goals in het Duivelse shirt, hij speelde in totaal al 961 minuten bij de Rode Duivels. Dat komt neer op één doelpunt om de 320 minuten. De keuze voor Batshuayi lijkt dan ook logisch...

Foto: Photo News

Of toch Origi?

… al spreekt in het nadeel van Batshuayi dat hij geen basisspeler is bij zijn club Chelsea. De spits verzamelde zijn goals bij de Duivels en Chelsea vooral als invaller, wat ook zijn sterke punt is. Divock Origi zette deze zomer een stap terug bij Liverpool en koos voor een uitleenbeurt aan het Duitse Wolfsburg, waar hij wél titularis is.

Martinez weet perfect welk soort speler Batshuayi is, terwijl Origi nog geen enkele minuut speelde onder de nieuwe bondscoach. Met het oog op het WK kan Martinez dus ook experimenteren en kiezen voor Origi als basisspeler.

Foto: BELGA

En wat met Mertens?

Als we kijken naar de vorm op clubniveau, kan enkel Dries Mertens aanspraak maken op de positie van diepe spits. Het is dan wel niet zijn “gewone” positie, sinds de blessure van Milik bij Napoli ontpopte Mertens zich tot één van de beste spitsen in Italië. Vorig seizoen 28 goals in de Serie A, dit seizoen zit hij al aan 7 in 7 matchen. Mertens is ook als enige van de bovenstaande drie onbetwiste basisspeler bij zijn club...

… maar Napoli speelt in een totaal ander systeem dan de Rode Duivels. Het systeem dat zo goed draait helemaal omgooien voor één of twee wedstrijden, lijkt dan ook van het goede te veel. Dat Mertens tegen Bosnië in de basis staat, lijkt logisch. Maar dan zal dat ongetwijfeld vanop de flanken zijn.