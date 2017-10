Vertonghen evenaart record: “En ik ben nog lang niet van plan om te stoppen”

Jan Vertonghen is morgen het feestvarken. Hij speelt zijn 96ste interland en evenaart daarmee het record van Jan Ceulemans als recordinternational.

“Ik zal dinsdag wel met suikerbonen trakteren als ik het record echt heb gebroken”, aldus de 30-jarige verdediger. “Ach, er is al veel over gezegd en geschreven. Ik heb er al veel aan gedacht en werd er constant mee geconfronteerd. Ik ben supertrots om dat te mogen evenaren. Ik wil winnen maar het is een wedstrijd met een speciaal tintje. Ik denk hier al even aan. Vanaf het moment dat ik spelers als Dembélé, Fellaini, Kompany en Defour op de lijst van het aantal interlands voorbij stak. Ik zag dat René Vandereycken zei dat hij had verwacht dat ik altijd middenvelder zou blijven, zoals bij mijn debuut in de nationale ploeg. Maar ik denk niet dat ik dan dat record zou hebben geëvenaard. Het record in België staat wel niet al te scherp, in andere landen was ik er niet gekomen. Dat ik geen kapitein ben? Het zij zo. Ik heb die ambitie niet. Ik zal dit record echter niet lang houden want er komen nog jongens aan die jonger zijn dan ik maar die me zullen voorbij steken. Dat is dan maar zo. Dit nemen ze mij niet meer af.”

Generatiegenoot Kompany liet eerder al uitschijnen na het WK in Rusland mogelijk een punt te zetten achter zijn carrière als international. Vertonghen hoopt nog een tijdje door te gaan. “Ik ben dertig geworden afgelopen zomer en dan moet je over zo’n dingen wel durven na te denken. Ik zal echter bij de nationale ploeg blijven zolang mijn lichaam het toelaat. Ik ben nog lang niet van plan om te stoppen.”

En dan de vraag van één miljoen: twintig interlands minder maar dan wel een WK-finale, wat kiest hij? “Ik moet wel WK-finale zeggen zeker? Of ik heb een beter idee: trek dan van elke speler 20 interlands af.”