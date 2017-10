Oranje staat op de rand van een tweede groot fiasco: mist het het WK?

In het stadion van BATE Borisov moet het Nederlands elftal zaterdag de kans op deelname aan het komende WK in Rusland levend houden. Winnen bij Wit-Rusland, het liefst met veel doelpunten verschil. Zo luidt de opdracht voor Oranje dat verder moet hopen dat Luxemburg de schade in Zweden beperkt weet te houden.

Bondscoach Dick Advocaat gelooft dat zijn ploeg de laatste groepswedstrijden afsluit met overwinningen op Wit-Rusland en Zweden. Hij durft niet hardop te zeggen dat Oranje in die duels ook een verschil van zes doelpunten met Zweden goedmaakt. “Dat weten we dinsdagavond als we tegen ze hebben gevoetbald”, zei hij vrijdag.

Alleen al winnen bij Wit-Rusland is vaak een moeilijke opgave voor het Nederlands elftal. Oranje verloor twee van de drie voorgaande uitduels tegen de ploeg die vorige maand voor eigen publiek hard onderuit ging tegen Zweden (0-4). Voor de verandering besloot Wit-Rusland toen eens aan te vallen. Het is maar de vraag of ze dat ook tegen Nederland weer gaan doen. Van de acht thuisduels voor de ontmoeting tegen Zweden werd alleen van Spanje verloren (0-1).

Als Nederland zaterdag aftrapt tegen Wit-Rusland is de uitslag van de wedstrijd tussen Zweden en Luxemburg al bekend. Dick Advocaat gaat zijn plannen niet wijzigen als Zweden ruim mocht winnen. Hij speelde wel met de gedachte Bas Dost in de tweede helft als pinchhitter te brengen, mocht de tussenstand daar om vragen. De spits viel echter vrijdag op de training uit met een knieblessure.

Advocaat heeft met Jürgen Locadia en eventueel Ryan Babel nog twee centrumspitsen achter de hand. Zij vullen hun positie anders in dan Dost. Klaas-Jan Huntelaar werd in het verleden wel vaak als tweede aanvaller bij Oranje gebracht.

Vermoedelijk basiselftal: Jasper Cillessen, Daryl Janmaat, Karim Rekik, Virgil van Dijk, Daley Blind, Georginio Wijnaldum, Davy Pröpper, Tonny Vilhena, Arjen Robben, Vincent Janssen en Ryan Babel.