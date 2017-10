Afghaanse asielzoeker (42) sterft in opvangcentrum

Arendonk - In het asielcentrum van Arendonk is vrijdag een Afghaan overleden. Het 42-jarige slachtoffer stierf een natuurlijke dood.

De Afghaanse asielzoeker werd vrijdagochtend dood aangetroffen in het opvangcentrum voor vluchtelingen aan de Grens in Arendonk. De lokale politie Kempen Noord-Oost werd verwittigd. Het parket in Turnhout startte meteen een onderzoek om de doodsoorzaak van de vluchteling te achterhalen.

De dood van de asielzoeker werd aanvankelijk beschouwd als een verdacht overlijden. Het parket stuurde daarom het labo en een wetsgeneesheer ter plaatse. “Uit het onderzoek is gebleken dat de man een natuurlijke dood was gestorven”, zegt een woordvoerder van de politie. “Het onderzoek is vervolgens stop gezet.”