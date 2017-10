Bondscoach Martinez: “Ik wacht tot de laatste training om te beslissen wie Lukaku vervangt”

De Rode Duivels nemen het zaterdagavond op tegen Bosnië, vrijdag werkten ze een laatste training af in het aftandse Grbavicastadion in hoofdstad Sarajevo. Onze nationale ploeg is al zeker van een ticket voor het WK in Rusland volgende zomer, dus is de vraag vooral of de Duivels de concentratie kunnen opbrengen om een resultaat uit de brand te slepen, en zich zo te verzekeren van het statuut van reekshoofd bij de loting. En dan is er nog dat éne brandende hangijzer: wie vervangt Romelu Lukaku in de spits?

Martinez kan tegen Bosnië niet beschikken over de geblesseerde Lukaku, die in België bleef om voort te werken aan zijn revalidatie, en Axel Witsel, die geschorst is na zijn rode kaart tegen Gibraltar. Voor de rest is echter de volledige selectie fit, aldus de bondscoach. Blijft de vraag voor de bondscoach wie eerste keuze Lukaku moet vervangen diep in de spits: “We hebben drie opties om Lukaku te vervangen: Dries Mertens, Divock Origi en Michy Batshuayi. Ik wacht de laatste training af om een beslissing te nemen. Ik moet rekening houden met de andere omstandigheden hier in Sarajevo.”

“Of Origi qua profiel nog het meest op Lukaku lijkt? Neen, iedereen is anders. Divock speelde bij Liverpool trouwens meestal op de flank, en nu bij Wolfsburg weer centraal. En Michy is helemaal een ander type. Ik wil mijn spitsen niet met elkaar vergelijken: ze vullen de nummer 9-positie allen anders in.”

Foto: Photo News

“Ken Bosniërs goed”

Bosnië mag niet verliezen als het nog kans wil maken op het WK: zij moeten punten pakken om hun tweede plaats vast te houden om zo alsnog een stek in de barrages af te dwingen. Is dat volgens de bondscoach een voordeel voor de Rode Duivels ? “Dat kan zowel een voor- als een nadeel zijn. Ik kan niet ontkennen dat wij in zekere zin relaxed aan de aftrap komen, want we zijn al zeker van ons ticket voor het WK. Maar we zullen wel voldoende intensiteit aan de dag moeten leggen als we willen winnen, want Bosnië heeft - zeker op eigen veld - meer ervaring: vergeet niet dat deze generatie ook op het WK in Brazilië was. Dankzij mijn relatie met Muhamed Besic (van bij Everton, nvdr.) ken ik deze tegenstander goed. We zullen op hoog niveau moeten spelen.”

Martinez was na de wedstrijd in Griekenland niet tevreden over de samenwerking in de verdediging. Zag de bondscoach op training al beterschap op dat vlak? “Je kan bij een nationale ploeg niet vaak werken op automatismen, op dat vlak is het dus vooral een kwestie van. Maar om te antwoorden op je vraag: ik ben tevreden over houding en de concentratie van de verdedigers op training. Ik ben er zeker van dat ze een goed figuur zullen slaan.”

Trainen in de regen: iedereen doet mee. Ook de geschorste Witsel, die wel een blauw vestje moet aandoen. Foto: lvdw

“Goede kans voor Vermaelen”

Is het opstellen van Thomas Vermaelen geen risico? “Neen, Thomas werkt hard. We hebben ook met Barcelona gesproken, en ook daar heeft hij goed gewerkt. Voor hem is dit een goeie kans, nu hij zo weinig minuten maakt bij zijn club. Hopelijk doet hij dat met de defensieve attitude die hij ook al aan de dag legde in Griekenland. En we hebben trouwens genoeg verdedigers: Laurent Ciman, Dedryck Boyata die het in de Champions League goed deed tegen Anderlecht. En dan hebben we ook nog Leander Dendoncker en Christian Kabasele.”

De Rode Duivels kunnen zich mits winst tegen Bosnië en Cyprus verzekeren van het statuut van reekshoofd bij de WK-loting. Ligt de bondscoach dan nog wakker van de manier waarop de Rode Duivels spelen, of is het resultaat heilig? “We moeten deze match verstandig aanpakken, en vooral goed beginnen. We zijn telkens maar kort samen met de nationale ploeg, het is een kwestie van winnaarsmentaliteit te kweken.”

Foto: Photo News

Recordman Jan

Vreest de bondscoach dan niet dat zijn spelers met hun hoofd al in Rusland zitten? “Nee, op het moment dat we hier op het veld stappen, zal onze aandacht honderd procent bij deze wedstrijd zijn.” Ook de ruime aandacht voor Jan Vertonghen, die Jan Ceulemans dinsdag van zijn troon zal stoten als recordinternational, was niet storend in de voorbereiding? “Nee, dat is net motiverend en inspirerend. Jan kan indrukwekkende cijfers voorleggen na tien jaar internationaal voetbal. Zijn voorbeeld moet inspirerend zijn voor onze jonge spelers.”