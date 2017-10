In het hoofd van de massamoordenaar

Neurologen, psychiaters en ­sociologen zouden er haast zelf een moord voor plegen. Te ­kunnen kijken in het hoofd van Stephen Paddock, de rijke boekhouder op rust die afgelopen zondag besloot om de dodelijkste schietpartij ooit in Amerika aan te richten. Paddock blijft een enigma, maar andere massamoordenaars laten wel in hun ziel kijken. “Doneer mijn geld aan een fonds voor geestelijke gezondheid. Misschien kan ­onderzoek verdere tragedies van deze soort voorkomen.”

Een man stapt in de lift van een wolkenkrabber. Het is een hete namiddag in het zuiden van de Verenigde Staten. Hij heeft een koffer met zware wapens onder zijn arm. De man stapt uit de lift op de 28ste ...