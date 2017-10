ADVIES. "Ik heb een crush op een veel jongere man"

Ik ben een vrouw van 45. Ik ben 20 jaar getrouwd, heb geen slecht huwelijk. Een aantal maanden geleden ben ik op het werk passioneel verliefd geworden op een veel jongere man. Ik heb dit met niemand gedeeld, de man in kwestie weet van niets en dat zal ook zo blijven. Sindsdien voel ik me wel heel onvoldaan in mijn huwelijk dat leeg en passieloos aanvoelt. Vrijen lukt me ook moeilijk, ik denk altijd aan die andere man en onlangs ben ik tijdens het vrijen in tranen uitgebarsten. Het voelde aan als bedrog, wat natuurlijk nergens op slaat. Ik ben heel erg in de war en soms ook heel verdrietig en onrustig en weet het eventjes niet meer. Hoe kijk ik hier best naar?

Verliefd worden op iemand, ook al zit je in een relatie die je niet in vraag stelt, overkomt veel mensen. Vaak gaat zo’n crush even snel over als hij komt. Soms gaat het ook dieper, zoals in jouw geval. Ook al is je verliefdheid op geen enkele wijze concreet, niet geuit en ook niet beleefd, toch heeft ze een enorme impact op je gevoelsleven.

Relatietherapeute Rika Ponnet geeft antwoord op jouw relatievraag. mail naar relatie@nieuwsblad.be



Als een verliefdheid zo diep binnenkomt, hangt dat vaak samen met een dieper gemis of verdriet. Dat kan heel veel oorzaken hebben: het potentieel dat je in een veel jongere man ziet van een ander, beter en passievoller leven. Zijn mogelijkheid om dat verhaal nog van bij aanvang te schrijven en het feit dat aan jouw kant die kans er niet meer op dezelfde manier is. Maar ook een verlangen naar iets nieuws, een grootser bestaan, na jaren van een gerust en rustig leven. Die ander draagt al die beloftes in zich.



Dat dit impact heeft op de intimiteit in je huwelijk, jullie seksleven, is logisch. Uiteraard is dit geen bedrog: gevoelens sturen we immers niet zomaar. We kunnen alleen kiezen wat we ermee doen en daarin lijkt je standpunt duidelijk: niets. Het bedrog dat je erin ervaart, kun je het best zien als een vorm van zelfbedrog. Je hebt sterke gevoelens voor iemand anders dan je man. Toch kiezen voor je man gaat in tegen dat gevoel. Die ontrouw aan jezelf genereert ook het intense verdriet en de onrust die je nu ervaart.



Het is een dooddoener, maar tijd zorgt er doorgaans voor dat verliefdheden die niet beleefd of gevoed worden, ook uitdoven. Vaak kijken mensen achteraf met ongeloof terug op zo’n periode, alsof ze het niet echt zelf meegemaakt hebben, alsof ze verkeerden in een toestand van zinsverbijstering. Toch denk ik dat je hier veel positieve dingen uit kunt halen. Durf je af te vragen wat je vandaag in je leven mist, wat je graag anders zou willen. Grijp dat inzicht aan om effectief voor verandering te kiezen, waar mogelijk. Het kan je leven en je relatie een nieuwe boost geven.