Newcastle geeft aanvoerder Lascelles contractverlenging tot 2023

Newcastle United heeft vrijdag de contractverlenging van zijn aanvoerder Jamaal Lascelles bekendgemaakt op de clubwebsite. De 23-jarige Lascelles ondertekende een vernieuwd contract tot 2023 bij ‘The Magpies’.

“Ik ben in de zevende hemel. Ik ben al gelukkig vanaf de eerste dag dat ik hier toekwam”, aldus Lascelles. “Ik hou van de stad, de club en de supporters.” Lascelles maakte in 2014 de overstap van Nottingham Forest naar Newcastle. In 75 wedstrijden scoorde hij zeven doelpunten en schopte hij het tot aanvoerder van de club.

Ook manager Rafael Benitez toonde zich tevreden met de contractverlenging van Lascelles. “Sinds ik de keuze gemaakt heb om Jamaal tot aanvoerder uit te roepen, heeft hij die taak uitstekend op zich genomen. Hij heeft zich ontwikkeld als speler, maar ook als persoon. Hij heeft bewezen dat hij een zeer goede leider en rolmodel voor zijn ploeggenoten is.”