Gezocht: koele kikkers. De logistieke trein dendert voort

Sta je maandagochtend opnieuw in de file? Waarschijnlijk zakt jouw stresspeil wanneer je veilig en op tijd je kantoor binnenstapt. Niets van dat alles in de logistieke sector. “Stressbestendigheid is een sleutelcompetentie als je bij ons wilt werken”, klinkt het bij de Oostkampse bedrijven TransWest en Link-UP.

In West-Vlaanderen staat de werkloosheid op een laag peil. Daartegenover staat een ruim jobaanbod. Ook in de logistieke sector. Kom je graag buiten en hou je van het directe contact met klanten, dan zijn er functies als koerier of vrachtwagenchauffeur. Al is er dichter bij je collega’s ook werk voor magazijniers, planners en klantendienstmedewerkers.

Flexibiliteit vereist

Spannend en gevarieerd wordt het alvast sowieso. “Werkdagen in de logistiek zijn amper voorspelbaar”, merkt zaakvoerster Inge Baeten van Link-UP op. “Het startpunt ken je. Je vertrekt maar weet nooit exact waar de dag je brengt. Regelmatig is het gissen wanneer de dag er helemaal op zit. Dat geldt zowel voor de chauffeurs als de planner of de dispatcher.”

Waarom dan aan de slag gaan in transport? “Onze mensen hebben stuk voor stuk een passie voor de baan”, beweert Inge Baeten. “Ze houden van de zelfstandigheid en het contact met de klant.”

De sector groeit en biedt tal van ontplooiingskansen. “Goede vrachtwagenchauffeurs aantrekken vormt een uitdaging”, poneert Katrien Lycke, HR-officer bij TransWest. “Wij bieden een opleidingsprogramma aan om nieuwe chauffeurs het vereiste CE-rijbewijs te helpen behalen. Daarmee mogen ze een trekker met oplegger besturen.”

En als bediende? “De aard van je diploma speelt een ondergeschikte rol wanneer we bedienden aanwerven”, aldus Lycke. “Naast je bachelor of master telt vooral een scherp inzicht, creativiteit om problemen op te lossen en adequaat blijven presteren onder druk. Onze planners en klantendienstmedewerkers maken op die manier echt het verschil.”

Inge Baeten vult aan: “Logistieke activiteit vraagt heel wat flexibiliteit van medewerkers. Maar onze mensen maken omgekeerd ook gebruik van de flexibiliteit ten gunste van hun persoonlijke leven. Tal van chauffeurs werken op zelfstandige basis. Sommigen zo goed als voltijds. Anderen als bijverdienste naast hun job in vaste loondienst tijdens de voor hen best passende tijdstippen.”

En de files dan?

De chauffeurs bij TransWest en Link-UP bezorgen rechtstreekse en ogenblikkelijke informatie over het verkeer onderweg aan de dispatchers. Op basis daarvan sturen de collega’s van de binnendienst de planning en de route van de logistieke trein bij. “Planners zijn de dirigenten van ons logistieke orkest. Ze groeiden vaak door vanuit een vorige functie als chauffeur”, vertelt Inge Baeten.

“Bovendien zijn files democratisch en bijna ingeburgerd: iedereen heeft er last van, ook je concurrent en zelfs de klant. Blijf transparant over levertijden. Dat zorgt voor enige vorm van begrip en appreciatie bij de klant.”

