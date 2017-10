Logistiek management: zoek je supplychain

Nog altijd geen afzonderlijke opleiding: logistiek management blijft aan de Vlaamse hogescholen een afstudeerrichting binnen de bacheloropleiding bedrijfsmanagement. “Jammer, want logistiek is specifiek, boeiend en gevarieerd en er is enorm veel vraag naar”, zegt coördinator Karen Van Bastelaere (HoGent).

“We geven je future proof skills mee waar je een carrière lang iets aan hebt. Leren onderzoeken is daar een belangrijk onderdeel van. Je leert rekening te houden met de brede context en alle stakeholders in een supplychain. Projecten en partners als de haven van Gent, Distrilog of Honda bieden je daar de kans toe. Intern, extern en internationaal leren communiceren is ook belangrijk, want vaak kom je in een teamleaderrol terecht.”

Logistiek management is bijna leerwerken: vanaf het eerste jaar ga je in bedrijven aan de slag om mee hun logistieke keten te optimaliseren. “Zo neem je in het tweede jaar deel aan een project met de haven van Gent”, zegt de studiecoördinator. “Vorig jaar stonden alternatieve brandstoffen in het wegtransport op het programma, dit jaar de binnenvaart. Daarmee gaan we dieper in op duurzaamheid en innovatie. In een reële, praktische context.”

De hele wereld

“We kijken ook ver buiten Gent”, zegt Karen Van Bastelaere. “Je maakt kennis met het Colruyt-complex in Lessines en met bussenbouwer Van Hool in Koningshooikt. Op de luchthaven van Zaventem nemen we deel aan een testproject en we gaan op meerdaagse excursie naar het buitenland, onder meer aan boord van een ro/ro-schip (roll-on/roll-off) tussen Barcelona en Civitavecchia (Italië). Allemaal cases om je zo veel mogelijk facetten en logistieke bijzonderheden te leren kennen.”

