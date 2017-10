Transportfirma werkt al jaren met succes met individuele beroepsopleiding

Omdat blijkt dat nog veel bedrijven de drempel te hoog vinden om aan werkplekleren te beginnen, liet Talentenstroom, een initiatief van de stad Antwerpen, een uitgebreide kwalitatieve studie uitvoeren. “Alles begint bij een grondige selectie. Wanneer het al van bij het begin klikt tussen werkgever en kandidaat loopt zo’n opleidingstraject bijna altijd op rolletjes”, stelt Xavier Storms van onderzoeksbureau Ipsos.

“Werkplekleren is een win-win situatie. Voor bedrijven is het niet alleen financieel interessant om kandidaten op die manier aan te werven. Het is ook een soort proefperiode waarin ze de kandidaten ...