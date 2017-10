Bosnische topspits spreekt zich uit over kwestie-Nainggolan

In drie wedstrijden op Bosnische bodem konden de Rode Duivels nog nooit winnen. Twee keer werd er verloren, bij het laatste bezoek dwong Radja Nainggolan met een treffer een 1-1 gelijkspel af.

Aardige statistieken voor het thuisland, dat zich daaraan wil optrekken in een wedstrijd waarin het voor hen alles of niets wordt met het oog op de WK-kwalificatie. “Het is een traditie dat we in eigen huis goeie resultaten neerzetten tegen België en dat zullen we ook zo proberen te houden”, vertelde de Bosnische bondscoach Mehmed Bazdarevic vrijdag daags voor de wedstrijd in het Grbavicastadion in Sarajevo.

Mehmed Bazdarevic Foto: Photo News

De vorige wedstrijden tussen beide landen werden echter in Zenica gespeeld en dus niet in de minder vijandige sfeer in de hoofdstad. In de heenronde in het Koning Boudewijnstadion kregen de Bosniërs bovendien een 4-0 nederlaag aangesmeerd en deze keer is draaischijf Miralem Pjanic er niet bij. “België is erg sterk en het wordt lastig voor ons. We kennen de tegenstander goed en zullen er een zo goed mogelijk team tegenover zetten. Elke wedstrijd is anders.”

Bij de Belgen zit Nainggolan niet in de selectie, aan de overzijde wordt het zaterdag opletten voor Edin Dzeko, Nainggolans ploegmaat bij AS Roma die vorig seizoen Dries Mertens van de topschutterstitel hield in de Serie A. “Ik weet dat Radja al twee keer op rij niet opgeroepen werd”, ging de topspits van start. “Ik ben er echter zeker van dat hij er in Rusland wel bij zal zijn. Hij kan het team heel wat bijbrengen.”