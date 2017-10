Van de kadetjes van Lichtervelde naar de sterren van Anderlecht: hoe heeft die Gino Caen dat klaargespeeld?

KV Oostende nam met opvallend veel pijn afscheid, AA Gent had hem ook gewild en nu is Gino Caen – tot afgelopen week een nobele onbekende in het topvoetbal – plots bij de grootste club van het land de rechterhand van Hein Vanhaezebrouck. “Iedereen gunt het hem”, leert een rondrit door de carrière van de 52-jarige West-Vlaming. Wie is toch die zo graag geziene Caen, de T2 die iedereen wilde? Van clochard bij Westkapelle tot Teodorczyk en co: “Hij kon elk voetballertje doen geloven dat hij een wereldtopper was.”