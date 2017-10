Nergens in Vlaanderen zijn inwoners zo bang voor het donker als in Denderleeuw. Wij riskeerden het toch om onze reporter te sturen

Denderleeuw - Nergens in Vlaanderen is men zo bang voor het donker als in Denderleeuw. Maar liefst zes op de tien inwoners van de Oost-Vlaamse gemeente mijden er ’s avonds de straat. Vooral de stationsbuurt wordt vaak genoemd als een gevaarlijke plek. We trokken zelf op pad om het gevaar te trotseren.

De zon hangt nog maar net boven de horizon. De avond valt in Denderleeuw. De sfeer rond het beruchte treinstation is kalm, van angst is geen sprake. Op pendelaars en enkele voetballende jongens na valt ...