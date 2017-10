30 jaar lang lichtte schooldirecteur school op om kantoor te veranderen in appartement vol drank en seksspeeltjes

Hij had zijn kantoor aangepast naar een appartement vol drank, condooms en seksspeeltjes en verliet de school regelmatig om naar de paardenrennen te gaan kijken of voor skivakanties. Meer dan 120.000 euro verduisterde hij om zijn leventje te bekostigen, maar nu eindigt hij in de cel.

De Britse schooldirecteur James Stewart maakte zijn school meer dan 120.000 euro afhandig. Dat geld gebruikte hij om zijn kantoor aan te passen naar zijn wensen, en die waren niet van de minsten. “Het kantoor werd door een getuige beschreven als een appartement met een lounge-gebied, een stuk om te eten met kookmogelijkheden en een slaapgedeelte bestaande uit zetelkussens op de vloer.”

“Een kamer bevatte een eettafel, zes stoelen, drie comfortabele stoelen en een salontafel. Er was een met de hand bewerkte dressoir en verschillende kasten met glas en op maat gemaakte eiken meubelen en deuren.”

Binnenin het kantoor werd nog een ‘klein heiligdom’ ontdekt waarin verschillende seksueel getinte voorwerpen lagen. “Meer specifiek ging het over een grote purperen vibrator, twee kleinere vibrators, een selectie aan condooms, vochtige doekjes, papieren zakdoekjes, een pikant gezelschapsspelletje, penisvormige rietjes, glijmiddel en onderzetters met scènes uit de Kama Sutra.”

De directeur, die al meer dan dertig jaar voor de school gewerkt had, stond erom bekend ook hevig te drinken doorheen de dag.

“Je rekende de school je dagelijkse uitgaven aan ondanks je mooie loon”, vermaande de rechter Stewart. “Agressief en superieur gedrag gaven je de macht die je nodig had om de school uit te buiten. Je had geregeld seks tijdens schooluren op schooldomein, je was geregeld dronken op school tijdens de schooluren, allemaal ten nadele van je job.”

Stewart kreeg vier jaar cel voor fraude.