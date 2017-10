Ploegleider moet (weer) handgemeen met Nacer Bouhanni verijdelen na slag in volle sprint

Donderdag won AG2R-La Mondiale-renner Rudy Barbier de semi-klassieker Parijs-Bourges. De Franse sprinter klopte op de meet Marc Sarreau (FDJ) en Jérémy Lecroq (Roubaix-Lille Métropole), maar dat was niet naar de zin van Nacer Bouhanni (Cofidis), die nog in de aankomstzone woedend en scheldend op Barbier kwam toegelopen. Aanleiding: een incident in volle sprint.

Volgens de Cofidis-sprinter had Barbier hem op 300 meter van de meet een slag verkocht, zodat hij bijna in de nadarhekken terechtkwam. De notoir heetgebakerde Bouhanni kwam na afloop dan ook verhaal halen bij Barbier, en de ploegleiders en collega’s van die laatste moesten Bouhanni ervan weerhouden om op de vuist te gaan met de winnaar.

Bouhanni - die in het peloton zelf bekend staat als een kamikazepiloot en eerder al onderwerp uitmaakte van soortgelijke akkefietjes - werd vandaag dan ook fors op de korrel genomen op sociale media. Daarom besloot hij om aan de Franse wielersite Cyclism’Actu zijn versie van de feiten te geven: “Alle journalisten bellen me om te horen wat er gebeurd is, want nu ga ik weer door voor de slechterik. Maar ik moet me helemaal niet verontschuldigen voor wat ik gezegd heb na de aankomst. In heel mijn leven als sprinter heb ik nog nooit gezien wat me gisteren op 300 meter van de meet overkwam, dat zweer ik je. Die Rudy Barbier is een publiek gevaar. Hij zag dat ik perfect in het wiel zat van een ploegmaat die me ging lanceren, dus verkocht hij me moedwillig een slag. Ik moest op het trottoir springen, en scheerde rakelings langs de nadarhekken. Dat heeft iedereen daar gezien.”

“Cofidis en FDJ zijn zelfs samen naar de koerscommissarissen getrokken om wat er gebeurde aan de kaak te stellen. Maar er zijn geen videobeelden, geen bewijs, en dus is er niets beslist. Al is mij wel gezegd dat Barbier volgens het nieuwe reglement alsnog gedeklasseerd kan worden als er toch nog beelden zouden opduiken.”