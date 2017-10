Na twintig jaar ziet Buffon zijn “droom” uitkomen… met dank aan zijn ploegmaats

Bijna twintig jaar na zijn debuut in de nationale ploeg kwam vrijdagavond een droom uit voor Gianluigi Buffon. Op eigen verzoek mocht de 39-jarige doelman in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Macedonië aantreden in het azuurblauwe shirt dat zijn ploeggenoten doorgaans dragen. De veldspelers droegen in Turijn het witte ‘uitshirt’.

Buffon debuteerde op 29 oktober 1997 voor de ‘Azzurri’. Met 172 interlands is de onverslijtbare keeper van Juventus inmiddels recordinternational in Europa. Buffon evenaarde tegen Macedonië de Saudi-Arabische keeper Mohamed Al-Deayea op de ‘eeuwige’ ranglijst van internationals. Hij heeft alleen de Mexicaan Claudio Suárez (177 caps) en de Egyptenaren Hossam Hassan (178) en Ahmed Hassan (ex-Anderlecht, 184) nog boven zich staan.

Als Italië zich plaatst voor het WK van volgend jaar in Rusland, kan Buffon weer een record bijschrijven. Hij wordt dan de eerste voetballer die op zes WK’s van de partij was. Buffon veroverde met zijn land in 2006 de wereldtitel.

De ploegmaats van Buffon speelden in het Italiaanse uitshirt Foto: Photo News