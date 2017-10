Jonge Duivels raken ondanks deze wereldgoal van Club Brugge-speler niet voorbij Zweden

De Belgische beloften hebben vrijdagavond hun derde EK-kwalificatiewedstrijd op een gelijkspel afgesloten. In Leuven werd het 1-1 tegen Zweden. België telt na drie wedstrijden voorlopig vijf punten en staat daarmee tweede in groep 6.

De Zweden begonnen dominant aan de partij en vooral Carlos Strandberg (ex-Club Brugge en Westerlo) toonde zich erg gevaarlijk. De Belgen ondergingen de partij, maar kwamen na een halfuur gevleid op voorsprong. Een fantastisch afstandschot van Jordy Vanlerberghe belandde pardoes in de winkelhaak.

Foto: Isosport

Op het uur haalden de Zweden dan toch verdiend hun gram. Dagerstal knikte een hoekschop mooi voorbij Jackers. België en Zweden versierden nadien beiden nog enkele mooie kansen, maar scoren lukte niet meer.

In de stand in hun poule blijven de Belgen na drie wedstrijden tweede met vijf punten, één punt minder dan de verrassende leider Cyprus. Zweden is derde met vier punten, maar met slechts twee duels afgewerkt.

Foto: Isosport

Eind maart trapten de jonge Duivels de kwalificatiecampagne af met een zuinige 2-1 zege tegen Malta. Begin september volgde een 0-0 gelijkspel tegen Turkije. Dinsdag spelen de Belgen hun vierde kwalificatieduel in Cyprus.

De negen groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het EK in Italië en San Marino, de vier beste tweedes verdelen de twee resterende EK-tickets via play-offs. Het EK geldt als kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.

Foto: Isosport

Foto: Isosport

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Foto: Isosport

Foto: Isosport