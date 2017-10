Bruid wordt op eigen huwelijksfeest verrast door een filmpje van haar overspel

Een man heeft op genadeloze wijze wraak genomen op zijn overspelige partner. Zoals wel vaker op een huwelijk kwam het moment waarop er romantische filmpjes worden afgespeeld. Dit romantische filmpje had in de hoofdrol echter de bruid en… een andere man.

Gasten op het huwelijk in Singapore wisten niet wat ze zagen. Ze hadden een dertien-in-een-dozijn romantisch filmpje verwacht van het echtpaar en dat kregen ze ook, tot de romantische montage plots overging in undercoverbeelden van de bruid met haar minnaar.

Het is niet duidelijk of het huwelijk al voltrokken was op het moment waarop de video getoond werd, maar de man zou nog: “Loop naar de maan” geroepen hebben naar de vrouw alvorens de feestzaal uit te stormen.

De echtgenoot had een privédetective ingehuurd omdat hij al een vermoeden had dat zijn toekomstige hem bedroog. De privédetective, ene mevrouw Zhuo van Ajax Investigation And Security Services, sprak achteraf met plaatselijke media.

Ze vertelde dat ze verwacht had dat de man haar beelden zou gebruiken om de verloving af te breken en dat ze zeer verbaasd was toen ze de uitnodiging voor zijn huwelijk in de bus kreeg. Het was pas toen ze de video zag afspelen op het feest dat ze zijn motivatie begreep.