Michel Preud'homme over veel vrije tijd, ­Anderlecht, Club Brugge en Rode Duivels: “Ik begrijp Martinez in zaak-Nainggolan”

Michel Preud’­homme is weer (even) in het land. Gisteren op een golftornooi in Nijvel, waar zijn zoon ­Guilian aan deelnam. Vandaag voor zijn televisie in Knokke, om naar Bosnië-België te ­kijken. Hij verblijft veel met zijn vriendin Marjorie in Bordeaux, maar uit het oog is niet uit het hart bij Preud’homme. Wekelijks zingt zijn naam nog wel ergens rond en ook hij laat België niet los. Een gesprek over veel vrije tijd, afkoopsommen, ­Anderlecht, Club Brugge en de Rode Duivels.