Gianni Meersman verrassende kandidaat-ploegleider bij Marlux-Napoleon Games

Ten laatste volgend weekend, vóór de crossen van Kruibeke en Zonhoven, wil Jurgen Mettepenningen, manager van Marlux-Napoleon Games, een opvolger hebben voor de ontslagen Danny De Bie. Voorlopig neemt Angelo De Clercq, ploegleider van het jongerenteam Lares-Doltcini, over, maar Mettepenningen acht hem nog iets te jong. Al is er een mogelijkheid dat hij tot het einde van het seizoen mag voortdoen om dan plaats te maken voor de afscheidnemende Klaas Vantornout.

Er wordt ook gedacht aan de Nederlander Richard Groenendaal, Jan Verstraeten (tweede ploegleider bij Crelan-Charles) en Gianni Meersman. De 31-jarige ex-renner van onder andere Quick Step moest vorig jaar stoppen met hartproblemen en wil ploegleider worden. Hij heeft wel weinig ervaring in de cross. “Hij heeft een enorme kennis van het koersen op de weg en de bijhorende wegtrainingen”, zegt Mettepenningen. “Dat is niet onbelangrijk in het moderne veldrijden, want een crossploeg moet zich ook op de weg kunnen profileren.”