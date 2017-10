Hij is er al 23 jaar weg, maar zijn geboorteland en het Bosnische voetbal zitten nog diep in Adnan Custovic (37). De zoons van de trainer van KV Oostende supporteren vanavond voor België, maar hijzelf staat pal achter Dzeko en co. “Maar het is toch vooral hopen dat de Rode Duivels niet voluit gaan.”