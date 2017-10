Ontdek onze nieuwe weekendkrant: NU!

Wie dit weekend in zijn vertrouwde krant keek, stuit op heel wat nieuws. Niet alleen in de inhoud, maar ook de vorm en het concept van onze weekendbijlage ziet er helemaal anders uit. Met gezond verstand en klare taal bieden we een diepere blik op de actualiteit. Met al je vertrouwde stemmen op één pagina, een fris Magazine en Sportwereld Weekend in een nieuw jasje.

Het Nieuwsblad zit niet stil. In een wereld waarin snelnieuws alom tegenwoordig is en fake news om de hoek loert, vinden wij het nodig om te investeren in diepgravende journalistiek.

Daarom vindt u vanaf vandaag de nieuwe bijlage NU bij uw krant. In NU krijgen onze reporters de tijd en ruimte om dossiers en verhalen uit te spitten, om lastige vragen te stellen, diep te graven en tot op het bot te gaan als het moet. Allemaal gedurfd, soms ernstig, soms vrolijk, maar altijd helder en eerlijk. Zo helpen wij u om met kennis van zaken uw eigen mening te vormen.

De vernieuwing van de weekendkrant stopt niet bij de nieuwe weekendbijlage. We hebben het sportkatern onder handen genomen en er een volwaardige weekendkrant van gemaakt. Het meest complete sportaanbod in Vlaanderen. Ook hier staat journalistiek die nog dieper gaat centraal. Meer dan ooit leest u in Het Nieuwsblad de interviews en verhalen die onmisbaar zijn voor elke sportliefhebber.

Tenslotte vonden we het tijd om Het Nieuwsblad Magazine in een nieuw jasje te steken. Ons lifestyle magazine behoudt al zijn troeven, maar oogt voortaan frisser en eigentijdser.

Samen met de consumentenbijlage Check en de krant die zoals steeds boordevol nieuws staat, vormt Het Nieuwsblad op zaterdag meer dan ooit uw perfecte metgezel voor het weekend.

Veel leesplezier

Liesbeth Van Impe en Pascal Weiss, hoofdredactie Het Nieuwsblad