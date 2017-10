Ook Spanje boekt WK-ticket (maar mag geviseerde Piqué wel mee?), dom puntenverlies van Italianen

Spanje heeft zich vrijdagavond in het Estadio Jose Rico Perez in Alicante verzekerd van een plaats op het WK voetbal van volgend jaar in Rusland. De wereldkampioen van 2010 was op de negende speeldag van de kwalificaties in groep G met 3-0 een maatje te groot voor Albanië. Door de uitschuiver van Italië tegen Macedonië (1-1), zijn de Spanjaarden zeker van WK-deelname.

GROEP G. Gemengde ontvangst voor Piqué, dom puntenverlies van Squadra

leek niet meteen aangeslagen door de politieke impasse in het land. De Catalaanse schreeuw om onafhankelijkheid had ook geen invloed op het basiselftal van. De Spaanse bondscoach Lopetegui stelde Catalanen Gerard Piqué en Jordi Alba gewoon op. Een deel van de 25.000 aanwezige supporters trakteerdenbij zowat elke baltoets wel op een stevig fluitconcert, al probeerden andere fans dat te counteren met applaus. De centrale verdediger leek aangedaan, en werd na een uur naar de kant gehaald.

Een zakelijk Spanje klaarde de klus uiteindelijk wel op een kwartier. Rodrigo (16.), Isco (24.) en Thiago Alvantara (27.) stonden aan het kanon.

Intussen leed Italië voor eigen publiek in Turijn onverwachts puntenverlies tegen Macedonië. Aleksandar Trajkovski, ex-speler van KV Mechelen en Zulte Waregem, wiste in de 77e minuut het openingsdoelpunt van Giorgio Chiellini (40.) uit. Een opdoffer voor doelman Gianluigi Buffon, die wel een decennia oude droom zag uitkomen…

#Italy were going to finish 2nd in Group G anyway, but amusing that a #SerieB player scored #Macedonia's equalizer. #ItaliaMacedoniapic.twitter.com/tAM5HIsiDg — Jason Foster (@JogaBonitoUSA) 6 oktober 2017

Met 25 punten is Spanje zo zeker van zijn elfde WK-deelname op rij, de vijftiende keer in totaal. Italië (20 ptn) zal via de play-offs zijn ticket voor Rusland moeten bemachtigen.

Met Spanje erbij is het aantal gekwalificeerde landen voor het WK op elf gekomen. Brazilië was in maart het eerste land dat zich wist te kwalificeren voor het WK in Rusland, dat als gastland automatisch is geplaatst. Na Brazilië volgden Iran, Japan, Mexico, België, Zuid-Korea, Saoedi-Arabië, Duitsland, Engeland en vrijdag dus Spanje. Aan het WK mogen 32 landen meedoen.

GROEP D. Opdoffer voor Servië, Wales op vinkenslag

Arnautovic completed his brace with a late winner as #Austria won 3-2 to prevent #Serbia from clinching a #WorldCup spot today. #AUSSERpic.twitter.com/daG6oj1isQ — Jason Foster (@JogaBonitoUSA) 6 oktober 2017

In groep D heeftde kans laten liggen om zich voor het eerst sinds 2010 te kwalificeren voor een groot toernooi. De Serviërs ging met 3-2 onderuit in Oostenrijk. Voor, dat met 0-1 ging winnen bij Georgië, en Ierland, na een 2-0 zege tegen Moldavië, is de eerste plaats opnieuw binnen handbereik.

Groepsleider Servië (18 ptn) heeft met een thuiswedstrijd tegen Georgië op de laatste speeldag de beste papieren. In een burenduel strijden Wales (17 ptn) en Ierland (16 ptn) wellicht onderling voor de tweede plaats.

GROEP I. IJsland vernedert Turken in eigen huis, Kroatië geeft leiding uit handen

Tremendous result for #Icelandwith 3-0 away win in #TURISL! Now top of Group I, will qualify for their 1st #WorldCup with win on Monday! pic.twitter.com/62Wzkx34Wm — Jason Foster (@JogaBonitoUSA) 6 oktober 2017

Ook in de ongemeen spannende groep I zal het doek pas op de slotspeeldag vallen. Voor de eerste plaats en het rechtstreekse WK-ticket komen nog drie landen in aanmerking.ging met de verrassende 0-3 score winnen in. De Turken moeten zo definitief een kruis maken over het WK.

IJsland verzamelde 19 punten en neemt de leidersplaats over van Kroatië, dat niet verder geraakte dan een 1-1 gelijkspel tegen Finland. Oekraïne nam de drie punten mee uit Kosovo (0-2) en houdt zo zijn kansen op deelname aan het WK gaaf.

#Finland stunned #Croatia with a late equalizer by Pyry Soiri to steal a point, completely against the run of play. #CROFIN #WCQpic.twitter.com/M7Ihr3G20z — Jason Foster (@JogaBonitoUSA) 6 oktober 2017

De Oekraïners staan met 17 punten op de derde plaats net achter Kroatië (17 ptn). Met een thuiswedstrijd tegen de Kroaten op de slotspeeldag zijn de kaarten nog lang niet geschud. IJsland staat er met een thuismatch tegen zwakke broertje Kosovo het beste voor.

Ook Wilmots nog niet

In Afrika liet Ivoorkust dé kans liggen om zich al te plaatsen. Het bleef steken op een 0-0 in Mali en zo wordt de druk op Marc Wilmots alleen maar groter. Op 6 november komt er een allesbepalend duel tegen Marokko.