Iemand is 190 miljoen rijker dankzij Euromillions en deze winnende cijfers

Schandalig rijk, dat is exact hoe een persoon zich vanaf vanavond mag benoemen. De grote pot van 190 miljoen euro is weg. Een absoluut record, want meer kan iemand niet winnen.

Wie vanavond meespeelde met Euromillions in ons land en hoopte morgen zijn baas te kunnen bellen om te zeggen dat hij ontslag neemt, moeten we teleurstellen. De winnaar van de 190 miljoen euro heeft vanuit Spanje meegespeeld, al is er momenteel verder niets bekend over de man of vrouw.

In België won er wel iemand 1.291.056 euro in rang 2.

De winnende cijfers waren 1 - 9 - 15 - 19 - 25 met sterren 1 - 7.

LEES OOK. Meer dan 190 miljoen euro zal je nooit winnen met EuroMillions, en dat is ook goed nieuws