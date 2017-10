Burenruzie met grote gevolgen: Alain (52) moet 800.000 euro ophoesten omdat hij bomen laat staan

Brugge / Assebroek - Omdat hij de bomen in zijn tuin niet tijdig verwijderde na een bevel van de rechter, dreigt nu een financiële ramp voor Bruggeling Alain De Coussemaeker. De buren eisen een dwangsom van ruim 800.000 euro. “Ze willen dat ik mijn huis verkoop.”

In de Vondelstraat in Brugge woedt al jaren een heftige burenruzie rond de bomen in de tuin van Alain De Coussemaeker (52). Omdat ze hinder ondervonden van de bomen eisten de buren dat Alain ze verwijderde. Maar omdat hij dit weigerde, trokken ze naar de vrederechter. Die oordeelde begin 2013 dat de bomen te dicht bij de perceelgrens stonden, waarna Alain verplicht werd om ze te verwijderen. Per dag vertraging zou hij een zware dwangsom moeten ophoesten. Uit onvrede met die gang van zaken ging Alain in hongerstaking, maar uiteindelijk besliste hij om de bomen levend te verplanten. In het najaar van 2013 werden met man en macht vijf esdoorns en een wilg uitgegraven en in Veldegem opnieuw aangeplant.

“Regelrecht drama”

Eind goed, al goed zou je dan denken. Maar dat blijkt allerminst het geval. Omdat de bomen niet tijdig verwijderd werden dreigt Alain nu toch de dwangsommen te moeten betalen en die bedragen intussen meer dan 800.000 euro.

Alain Decoussemaecker (vooraan) verscheen voor de rechter om de dwangsommen aan te vechten voor de bomen, die inmiddels verhuisd zijn. Foto: mvn

“Dit is een regelrecht drama”, zucht Alain. “Omdat de bomen een herinnering vormen aan mijn moeder, die ik op vierjarige leeftijd verloor, hebben ze een enorm grote emotionele waarde voor mij. Ze kappen zou voor mij gelijk hebben gestaan aan moord. Ik kón dat gewoon niet. Daarom besliste ik om ze onder leiding van een gespecialiseerde firma en met de hulp van talrijke vrijwilligers een nieuwe stek te bezorgen. Maar die verhuis kostte heel wat meer tijd dan kappen en dat breekt mij nu zuur op. De oostelijke buur dreef mij tot collectieve schuldbemiddeling nadat ze uitvoerend onroerend beslag liet leggen op mijn woning. Ze eist bijna 700.000 euro. Nochtans werden alle bomen aan haar zijde verplant tegen februari 2015. De westelijke buur eist 158.000 euro.”

Er werd een schuldbemiddelaar aangesteld en die besliste om het huis en de tuin van Alain te verkopen om al een deel van de dwangsommen te kunnen betalen. Maar Alain kon zich daar niet mee verzoenen en trok naar de arbeidsrechtbank. Die volgde de beslissing van de schuldbemiddelaar. En dus kwam de zaak gisteren voor in beroep.

“De verkoop van het huis is onvermijdelijk”, stelde schuldbemiddelaar Kristoff Soete. “Maar meneer neemt de vlucht vooruit om de schuldeisers te ontlopen. Nochtans koos ik in mijn plan voor de verkoop via een immokantoor. Dat geeft hem nog wat tijd.”

Rondzwerven door de Ardennen

De bomen werden enkele jaren geleden verwijderd. Foto: mvn

De buren dringen aan op een onmiddellijke openbare verkoop van de woning. “Hier worden alle mogelijke vertragingsoperaties gebruikt”, stelde hun advocaat.

Volgens de advocate van Alain De Coussemaeker zijn de dwangsommen deels verjaard. “De buren zijn enkel uit op geld”, stelde ze. “We betwisten deze enorme bedragen.”

Een zwaar geëmotioneerde Alain De Coussemaeker ging tijdens de zitting heftig tekeer tegen de rechter. “Door de aanhoudende psychologische druk kan ik mij al anderhalf jaar niet meer in mijn woning begeven”, stelde hij. “Ik kan dat gewoon niet aan en zwerf daarom rond in de Ardennen, Frankrijk en de Canarische Eilanden. Maar ik ga door tot het bittere einde. Als ik in beroep opnieuw verlies trek ik naar het Hof van Cassatie en het Europees Hof voor de rechten van de Mens.”

Het arbeidshof zal op 3 november uitspraak doen over de verkoop van de woning. Op 18 oktober komt de zaak ook voor de beslagrechter waar de omvang van de dwangsommen wordt betwist.