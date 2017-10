Dit moordproces draait om één vraag: is Monique de dader of het slachtoffer?

Dilbeek - Advocaat Sven Mary draaide vrijdag op het proces rond de dood van Daniël ‘Danny’ Waterplas de rollen van ­dader en slachtoffer plots om. Danny werd op 5 juni 2015 thuis door zijn partner Monique G. (56) doodgestoken. “Maar dat gebeurde na jaren van tirannie en geweld.”

Hoe hard ze ook probeerden om de schijn hoog te houden, in Dilbeek wisten de buren van Daniël Waterplas en Monique G. al langer dat het thuis geregeld allesbehalve rozengeur en maneschijn was. “Dat was een publiek geheim”, bevestigde een speurder vrijdag. Toen de ziekenwagen voor hun woning stopte, dachten sommige buren dat het voor Monique zou zijn. Het tegendeel was waar.

Die avond was het de ruzie te veel geweest voor de vrouw. Monique raapte haar moed bij elkaar en kondigde Danny aan dat ze hem zou verlaten. Ze graaide enkele spullen bij elkaar en wilde met haar wagen vertrekken. Danny begon te roepen, klappen werden uitgedeeld, waarop Monique naar een mes greep. Het trof Danny in de borst en raakte een slagader. Alle hulp kwam te laat.

Op mes “gelopen”

Het was een ongeluk, verklaarde Monique. Danny versperde haar de weg en ze hoopte hem met een mes opzij te dwingen. Toen hij haar pols greep, is het mes per ongeluk in zijn lichaam geploft. Maar volgens de advocaten van de familie van het slachtoffer hield de fatale messteek wel degelijk een steekbeweging in. Dat bevestigde ook de wetsdokter vrijdag. Een ongeval, waarbij Danny op het mes zou “gelopen” of gevallen zijn? Nee, dat was het niet, aldus de wetsdokter.

Monique haar versie van de feiten kreeg een stevige knauw, maar haar advocaten slaagden er vrijdag in het verhaal om te draaien. Sven Mary wond er geen doekjes om toen hij zijn vragen afvuurde op een van de speurders. “De rode draad doorheen de vorige relaties van het slachtoffer is er een van afzondering van zijn partners van hun kennissenkring, het gebruik van extreem geweld, het ontbreken van enig schuldbesef en het meermaals plegen van verkrachtingen met voorwerpen. Kan getuige dat bevestigen?”

Monique G. was volgens haar advocaten de tirannie van haar partner beu. “Ze heeft nooit eerder de politie gebeld omdat ze bang was voor Danny”, zeggen ze. “En ook die dramatische dag in 2015 verkoos ze de vlucht eerder dan haar vriend aan te klagen. Ik heb dit nooit gewild, verklaarde onze cliënte ter plekke toen het slachtoffer overleed. En zo is het ook.”

De familie van het slachtoffer denkt daar allicht anders over. De confrontatie van de twee versies en welk besluit het parket zal trekken, is te horen op 1 december.