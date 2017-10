“Ik zal er altijd zijn voor mijn broer. En als hij me slaat, tel ik gewoon tot tien om te kalmeren”

Naar schatting 690.000 kinderen in België en Nederland hebben een broer of zus die chronisch ziek is. Voor al die zogenoemde ‘brussen’ is er nu een boek dat helpt de verveling te bestrijden als broer of zus weer eens in het ziekenhuis ligt. Maar ook om hen te leren op tijd aan mama’s mouw te trekken als ze zelf wat aandacht nodig hebben. Julie (11), de zus van Beau, is een van de experts in het boek.