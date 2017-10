CLUBNIEUWS. Geen operatie voor Anderlecht-speler, Genk-doelman loopt blessure op

Tijdens de interlandbreak kijken de meeste clubs met een bang hart uit naar in welke staat ze hun internationals zullen terugkrijgen: zo moest Genk-doelman Danny Vukovic het trainingskamp van de Australische nationale ploeg verlaten met een blessure aan de hand. Diezelfde break biedt geblesseerde spelers wel de kans om rustig voort te werken aan hun herstel: zo was er bij Anderlecht goed nieuws voor Uros Spajic en Andy Najar. Uw dagelijkse portie clubnieuws!

Spajic loopt, geen operatie voor Najar

Negen dagen nadat hij tegen Celtic een akelige enkelblessure opliep, heeft Uros Spajic gisteren zijn eerste looptraining afgewerkt. De Servische verdediger van Anderlecht zou eind deze maand opnieuw inzetbaar kunnen zijn. Mogelijk volgt zijn comeback al op 22 oktober tegen Genk. Andy Najar is dan weer met goed nieuws teruggekeerd uit de Verenigde Staten. De Hondurees moet voorlopig niet geopereerd worden aan zijn geplaagde hamstring. Hij zal wel nog een zestal weken out zijn.

Blessure voor Genk-doelman

Genk-doelman Danny Vukovic verliet het oefenkamp van Australië wegens een handblessure. Nader onderzoek in België moet uitsluitsel brengen. De lichte spierblessure die Sander Berge opliep met Noorwegen, blijkt niet ernstig. Marcus Ingvartsen scoorde twee keer voor de Deense U21, die Georgië met 5-2 klopten. Ook Joakim Maehle viel in.

Standard klopt eigen beloften

Standard oefende tegen de eigen beloften en won met 3-1, door goals van Scholz, Carlinhos en Sa. Mpoku is vroeger terug van interlandverplichtingen met Congo, hij kon door een contractuur aan de adductoren niet spelen tegen Libië. De match tegen Kortrijk komt in principe niet in gevaar.

KV Kortrijk wint van Franse eersteklasser...

KV Kortrijk won met 2-0 van de Franse eersteklasser Amiens. Ajagun en Van Eenoo scoorden. Anthony Van Loo viel vooraf uit met een scheurtje in de meniscus. Een scan moet uitwijzen hoe lang hij out is.

...en Charleroi verliest van Franse eersteklasser

Charleroi verloor dan weer met 3-0 van Metz, de rode lantaarn in de Ligue 1.