Het WK begint nú: Martinez in Bosnië op zoek naar antwoorden

De voorbereiding op het WK begint vandaag. Behalve dat de positie van reekshoofd kan worden veiliggesteld, schreeuwen enkele vragen om antwoorden. Een intense wedstrijd zoals die in Sarajevo kan al de eerste aanwijzingen geven.

Moeten we Vermaelen stilaan afschrijven?

Het lijkt er heel sterk op dat Thomas Vermaelen vanavond aan de aftrap komt. Als hij niet in de basiself zou staan, is dat een serieuze indicatie. Vermaelen is immers de gedoodverfde vervanger van Vincent Kompany, qua ervaring en qua kwaliteit. In Griekenland koos Martinez alvast voor de verdediger van FC Barcelona. Als hij dat vanavond niet doet, betekent dit dat de bondscoach Vermaelen zijn nul speelminuten in competitieverband met FC Barcelona dit seizoen zwaar aanrekent. Dan komt ook meteen het WK op de helling.

Start hij vanavond zoals verwacht wel, dan zal zijn prestatie nauwlettend in de gaten worden gehouden. Tegen Griekenland een maand geleden waren de meningen verdeeld. Wat ons betreft was dat zeker oké, maar we konden er tegelijkertijd ook niet omheen dat hij al betere wedstrijden had gespeeld. Zijn gebrek aan matchritme speelde hem zeker parten.

Thomas Vermaelen op training naast Jan Vertonghen Foto: Photo News

“Ik vind het geen risico om Vermaelen op te stellen”, zei Martinez gisteren. “We bespraken het met zijn club Barcelona om te weten hoe hij traint en ze waren heel enthousiast. We hebben veel centrale verdedigers met Laurent Ciman, Dedryck Boyata, Leander Dendoncker, Chris­tian Kabasele… Dit is een goede gelegenheid voor hem om zich te tonen. Hij kan de lijn van in Griekenland doortrekken.” Eigenlijk is het heel erg dat Vermaelen in die situatie is verzeild. Voor die blessure die hij op het WK in Brazilië opliep, was de inmiddels 31-jarige verdediger naast Courtois, Kompany, Witsel en Hazard één van de spelers die áltijd in de basiself van toenmalig bondscoach Marc Wilmots stond.

Is dit nu de positie waar De Bruyne het best rendeert?

De favoriete bezigheid van analisten, journalisten en tactische betweters: wat is nu de beste positie van Kevin De Bruyne in de nationale ploeg? De 26-jarige Oost-Vlaming speelde bij zijn grote doorbraak in de voorronde van het WK in Brazilië op de rechterflank elke tegenstand aan flarden.

Sinds de toenmalige bondscoach Marc Wilmots de middenvelder in een driehoek op het centrale middenveld liet opereren, bleek hij ook daar uit de voeten te kunnen. Topcoach Pep Guardiola speelt hem bij Manchester City ook centraal op het middenveld uit. Minstens een mensenleven, zo lang is er alles opgeteld al gediscussieerd over De Bruyne.

Wat is de beste positie van Kevin De Bruyne? Foto: Photo News

Vanavond speelt hij weer centraal in een middenveld met vier (3-4-3), naast en ook wel voor Fellaini. De speler zelf laat alle discussies over zijn beste positie aan zich voorbijgaan, maar wij kijken toch uit hoe hij het ervan afbrengt. En of het een reële optie is om de uitblinker van Man City later ook tegen toplanden het centrale middenveldduo met Axel Witsel te laten vormen.

“Dit is een goede gelegenheid om hem uit te proberen”, oordeelt Roberto Martinez. “In Griekenland deed hij het in de slotfase, toen Hazard in de ploeg kwam, ook. Hij kan dat allemaal. Als voetballer heeft hij enorm aan maturiteit gewonnen. Sinds het begin van deze kwalificatiecampagne is hij samen met Romelu Lukaku het meest van allemaal gegroeid.”

Hoe groot gaapt het gat na Lukaku?

Romelu Lukaku, die zich met acht goals in acht wedstrijden dit seizoen heeft ontwikkeld tot een garantie op goals, is met een enkelblessure in België achtergebleven. Nummer twee in de Belgische spitsenlijst, Christian Benteke, blijft met een knieletsel nog enkele weken aan de kant. Dus is het aan andere jonge wolven Michy Batshuayi (24) en Divock Origi (22) om te laten zien hoe groot het gat na de onbetwiste Lukaku gaapt. Beiden komen eindelijk meer aan de bak na een seizoen met veel te weinig speelminuten bij hun respectievelijke clubs Chelsea en Wolfsburg (op uitleenbasis van Liverpool).

Michy Batshuayi, Divock Origi of toch Dries Mertens: wie moet Lukaku vervangen? Foto: Photo News

Het is nu uitkijken wat Batshuayi en/of Origi kunnen brengen. Ze staan nog niet zo ver als het monster Lukaku, maar hoe rampzalig zou het zijn mocht Lukaku om één of andere reden het WK niet halen? Wij willen het antwoord en de spelers zelf zullen het ook graag willen geven. Al was het maar uit eigenbelang. We zien de bondscoach niet met vier diepe spitsen in de selectie – Lukaku, Benteke, Batshuayi én Origi – plus Mertens die daar ook kan spelen, naar Rusland trekken. Wie vanavond van de bondscoach aan de wedstrijd mag beginnen, is al een aanwijzing. Maar de prestatie zal dat nog meer zijn.

“Ik ga op training kijken hoe de spelers zich voelen en dan beslis ik”, aldus Martinez. “Niemand is zoals Lukaku. We hebben vier verschillende spitsen. Origi is goed in de ruimte, Batshuayi is anders. Ze hebben allemaal hun specifieke kwaliteiten. Ik zal mijn keuze maken en oordelen.”