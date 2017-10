Hollywood in de ban van seksschandaal rond beroemde filmproducent

Het bedrijf opgericht door de bekende Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein gaat de aantijgingen over seksuele intimidatie door diezelfde Weinstein onderzoeken. De beroemde producent trekt zich voor “onbepaalde” tijd terug uit het bedrijf, melden plaatselijke media vrijdag lokale tijd. Harvey Weinstein en zijn broer Bob zijn onder meer bekend van ‘Pulp Fiction’, ‘The King’s Speech’ en ‘The Artist’.

Donderdag raakte via the New York Times bekend dat Weinstein al jarenlang meerdere vrouwelijke medewerkers en actrices, onder wie Ashley Judd en Rose McGowan, had lastiggevallen. Volgens de krant sloot Weinstein met acht vrouwen minnelijke schikkingen.

Het kostte The New York ­Times veel moeite om vrouwen te vinden die met naam en toenaam wilden getuigen. Een van hen is Ashley Judd. Ze was een jonge actrice toen ze eind de jaren negentig op een morgen door Weinstein naar het Peninsula Beverly Hills Hotel uitgenodigd werd. Voor een ontbijtgesprek in de hotellobby, dacht ze. Maar Weinstein liet haar naar zijn kamer komen, waar hij haar in badjas opwachtte en meteen ter zake kwam.

“Pas als ik Oscar gewonnen heb”

Of hij haar een massage mocht geven? Nee? Of ze dan misschien wilde toekijken terwijl hij een douche nam? “Ik kon maar aan één zaak meer denken: hoe geraak ik hier weer buiten zonder ­Harvey Weinstein voor het hoofd te stoten. Want ik zou hem nog nodig hebben in mijn carrière”, getuigt Judd. Uiteindelijk kon ze ontsnappen met een kwinkslag: “Je mag me pas aanraken als ik een Oscar gewonnen heb in één van je films”, zei ze.

Twintig jaar later ging ­Weinstein nog altijd op dezelfde manier te werk, ondervond juriste Emily Nestor, die nog maar net een interimjob had bij Weinstein. Ze werd naar hetzelfde hotel uitgenodigd en kreeg er te horen dat haar ­carrière een boost zou krijgen als ze op zijn avances inging. Maar ook zij weigerde, net als een assistente van Weinstein die in 2015 huilend en totaal overstuur het hotel uitrende.

Actrices Rose McGowan (links) en Ashley Judd. Foto: AP

“Hele waarheid kennen”

“We zijn van mening dat het belangrijk is om de hele waarheid te kennen over de bijzonder ernstige beschuldigingen in het artikel, in het belang van het bedrijf, zijn aandeelhouders en zijn medewerkers”, aldus de raad van bestuur van de Weinstein Company in een verklaring die Variety gepubliceerd heeft.

Er is een advocatenkantoor ingeschakeld dat onafhankelijk moet optreden. “We steunen de al aangekondigde beslissing van Harvey Weinstein om zich voor onbepaalde tijd terug te trekken uit het bedrijf. Zoals Harvey heeft gezegd is het belangrijk voor hem om professionele hulp te zoeken voor de problemen die hij erkend heeft. De volgende stappen zullen afhangen van zijn therapeutische vooruitgang, de uitkomst van het onafhankelijk onderzoek en zijn eigen beslissingen.”

Het Italiaanse model Ambra Battilana beschuldigt Weinstein ervan haar te hebben betast tijdens een vergadering in zijn kantoor in Manhattan. Foto: Photo News

In een eerste verklaring aan de New York Times had Weinstein al erkend dat zijn vroeger gedrag “heel wat pijn veroorzaakt heeft”, maar hij sprak zich in die verklaring niet uit over de aantijgingen. Zijn advocaat kondigde intussen wel een klacht aan tegen de krant, omdat het bericht “vol staat met foute en lasterlijke zinnen”.

Dat zijn reputatie nu op straat ligt, is al erg genoeg, maar dat Weinstein al die jaren een façade optrok als voorvechter van vrouwenrechten, maakt van hem nu ook een grote hypocriet. Als prominente sponsor van de democratische partij gaf hij onder meer een job aan een dochter van Barack Obama en stortte hij vorig jaar nog 10.000 dollar in het verkiezingsfonds van Hillary Clinton. De partij heeft nu ­beslist om het geld aan twee vrouwenorganisaties te schenken.

Ook voor Weinsteins vrouw, modeontwerpster Georgina Chapman (41), zijn de aantijgingen een bittere pil. Al koos ze voorlopig om niet te reageren. Het koppel is al tien jaar gehuwd en heeft twee kleine kinderen van vier en zeven. Vrijdag liet Chapman zich voor het eerst sinds de publicatie van het bewuste ­artikel weer zien, terwijl ze met een grijns de talrijke paparazzi trotseerde die voor haar deur kampeerden.

Harvey Weinstein en zijn vrouw, de 41-jarige modeontwerpster Georgina Chapman. Foto: Photo News

Volgens Weinstein zelf is een deel van de beschuldigingen verzonnen, maar tegelijk slaat hij toch een mea culpa: hij neemt ontslag en hij belooft met een ­therapeut - en een leger ­advocaten - aan zijn probleem te werken. Die hebben nog veel werk, want van schuldinzicht is nauwelijks sprake. “Ik ben een kind van de jaren zestig en zeventig, toen de gedragsregels op het werk anders waren. Dat was toen de cultuur”, verweert Weinstein zich.