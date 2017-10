Preud’homme: “Ik lig nog altijd onder contract in Brugge. Nog twee jaar”

Michel Preud’­homme is weer (even) in het land voor een golftornooi in Nijvel, waar zijn zoon ­Guilian aan deelnam. En dus voelden wij de ex-coach van Club Brugge aan de tand over zijn toekomst: zien we hem binnenkort terug op het veld als coach? Een niet zo evidente vraag, zo blijkt. Preud’homme heeft immers opmerkelijk nieuws over zijn contract bij Club.

LEES OOK: Michel Preud’homme over veel vrije tijd, ­Anderlecht, Club Brugge en Rode Duivels: “Ik begrijp Martinez in zaak-Nainggolan”

Het waren drukke weken in het Belgische voetbal met heel wat opmerkelijke trainersontslagen en -wissels. Ook de naam van Preud’homme dook daarbij enkele keren op maar zowel AA Gent als Anderlecht kozen met Yves Vanderhaeghe en Hein Vanhaezebrouck voor iemand anders terwijl Preud’homme geniet van zijn rust.

Wat vind je van Hein Vanhaezebrouck bij Anderlecht?

“Echt onverwacht is het niet. Het is in die zin wel raar dat hij komt van een ploeg die problemen had en toch naar een hoger niveau gaat. Hetzelfde voor Yves Vanderhaeghe bij AA Gent. Het is paradoxaal, maar ik kan het ­begrijpen. Ze hebben krediet opgebouwd.”

Heeft Anderlecht bij jou ­aangeklopt?

“Neen.”

Kan jij überhaupt ooit trainer ­worden van Anderlecht?

“Neen, dat denk ik niet. We respecteren elkaar, maar we zijn niet voor ­elkaar gemaakt, denk ik. Zij zeggen dat en ik zeg dat ook. Na Standard, Gent en Brugge ook nog Anderlecht trainen, dat ligt heel moeilijk. Trouwens, ik lig nog altijd onder contract in Brugge. Nog twee jaar. Ze betalen me niet, want ik had een clausule die stipuleerde dat ik kon stoppen als ik dat wilde. Maar als ik nu ergens aan de slag zou gaan, moet die club of dat land wel met Club ­Brugge onderhandelen. Er staat een ­afkoopsom in.”

Lees hier het volledige, openhartige interview!