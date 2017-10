Dit moet wel de lottowinnaar met de meeste pech te wereld zijn

“Eindelijk is het je gelukt, Chuck!” Met die woorden kreeg Charles Svatos uit North Liberty in de Amerikaanse staat Iowa te horen dat hij de gelukkige winnaar was van de Iowa Lottery. Zijn winst: 25.000 dollar, elke maand, een heel leven lang. Ironisch genoeg won de man dinsdag die prijs “voor het leven” na 32 jaar spelen, als hoogbejaarde van 92 jaar oud.

Bij het plaatselijke supermarktje van Gasby is Chuck een oude bekende. Al sinds 1985, bij het ontstaan van de Iowa Lottery, komt hij één keer per week vijf willekeurige cijfers kiezen, in de hoop dat hij met een lottowinst naar huis kan gaan. Zijn grootste winst was tot nu toe 6 dollar (ongeveer 5 euro), maar verder kwam de trouwe klant niet. Dus bleef hij gedwee werken in een zuivelfabriek, 39 jaar lang tot aan zijn pensioen. In juli vierde de man zijn 92ste verjaardag, terwijl hij nog steeds wekelijks een ‘Lucky For Life’-biljet ging invullen.

Een koffietje, een kaartje, een verrassing

“Elk weekend bestelt hij daar een koffietje, vult hij zijn kaartjes in en dient hij die in. Een week later checkt hij zijn cijfers”, vertelt zijn dochter Doris. Het was dus pas zeven dagen nadat Chuck zijn laatste ticketje kocht, dat hij besefte dat hij een gouden ticket in zijn handen had. Maar de man zou naar eigen zeggen wel gevoeld hebben dat het geluk aan zijn kant stond, want de week daarvoor had hij een gelukskoekje geopend waarin de voorspelling zat dat hij een “onverwachte schat” zou vinden.

De werknemer van Gasby’s wist dat er iemand in hun winkel de grote prijzenpot had gewonnen en was dolgelukkig toen hij Charles zijn cijfers checkte: de hoogbejaarde man won 25.000 dollar ‘for life’, ongeveer 21.000 euro, die maandelijks op zijn rekening zou verschijnen.

Hoe ouder, hoe minder winst

“Ik dacht dat hij een grap maakte”, vertelt Charles. “Maar het was echt.” Charles had alle vijf de cijfers juist gegokt. De kans daarop is 1 op 1.813.028 miljoen. Daarmee wint hij de tweede hoogste ‘Lucky for Life’-prijs. Als hij die lottowinst had kunnen opstrijken op een jongere leeftijd had hij in het totaal een monsterbedrag op zijn rekening zien verschijnen. “Dat zou nog net iets leuker geweest zijn”, klinkt het bij de Amerikaan. Want nu hij op zijn gezegende leeftijd de prijs wint, kan het zijn dat de man er helemaal niet zo lang meer van kan genieten.

Daarom heeft de Iowa Lottery besloten om Chuck een ander aanbod te doen. Zij willen hem in de plaats van de maandelijkse storting een eenmalig bedrag van 390.000 dollar (ongeveer 330.000 euro) aanbieden. “We waren verrast dat hij meespeelde met de ‘Lucky for Life’ op zijn leeftijd, maar met deze optie draait het goed uit voor hem”, reageert Terry Rich van de Iowa Lottery. “Dit is echt een heerlijke winnaar. Met alle verschrikkelijke dingen die in de wereld gebeuren, tovert dit verhaal een lach op je gezicht. Hij verdient het en het is echt een geweldige man.”

Naar Zwitserland en Hawaï

En Chuck? Die is niet van plan om nog heel veel in het bejaardentehuis te blijven zitten. Integendeel, hij wil volop genieten van zijn winst. “Ik wil graag naar Hawaï en Zwitserland”, vertelt hij. “Dat zijn plekken waar ik altijd al naartoe wou.” Nu geniet hij eerst nog van een lekkere tas koffie in zijn favoriete supermarktje.