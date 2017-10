Dit hebben Kate Middleton en Meghan Markle gemeen

Hoogstwaarschijnlijk maken Kate Middleton en Meghan Markle binnenkort beiden deel uit de Britse koninklijke familie, maar de twee dames blijken nog wel meer met elkaar gemeen te hebben. Zo zijn hun moeders allebei van eenvoudige komaf, werkten hun moeders beiden op een bepaald moment in hun leven als airhostess en zetten hun moeders alles op alles om hun dochters de best mogelijke opleiding te bieden.

Hoewel de moeders van Kate Middleton en Meghan Markle op het eerste zicht misschien weinig gelijkenissen vertonen, hebben Carole Middleton (62) en Doria Ragland (69) toch meer met elkaar gemeen dan verwacht. Zo zijn ze beiden van eenvoudige komaf, werkten ze allebei als airhostess en slaagden ze er nadien ook beiden in om een mooiere toekomst voor zichzelf en hun dochters uit te stippelen.

Van eenvoudige komaf

Doria Ragland (69) stamt af van een voormalige slavenfamilie, die op de Amerikaanse katoenplantages tewerkgesteld werd tot de slavernij in Amerika werd afgeschaft. De daaropvolgende generaties van haar familie werkten zichlangzaam op. Haar groottante ging aan de slag als lerares en haar vader als antiekhandelaar. De vader van Carole Middleton (62) werkte zelf als bouwvakker en de mannelijke familieleden van haar moeders familie waren voornamelijk actief als mijnwerkers. Zelf kreeg ze de werkethiek van haar ouders met de pollepel ingegeven. Als tiener werkte ze in een kledingketen.

Een carrière als airhostess

Lang voor ze voor zichzelf een mooie carrière opbouwden, werkten zowel Carole als Doria op een bepaald moment in hun leven als airhostess. Carole Middleton werkte drie jaar voor British Airways voor ze zwanger raakte van Kate, terwijl Doria Ragland volgens vrienden na haar scheiding van Meghans vader als airhostess aan de slag ging. Nadien startte Carole samen met haar echtgenoot het succesvolle bedrijf Party Pieces op. Doria bouwde na haar bankroet in 2002 een mooie carrière op als sociaal werkster en yogaleraar.

Een prestigieuze opleiding voor hun dochters

Zowel Meghan Markle als Kate Middleton konden dankzij hun moeders naar de beste privéscholen. Doria stuurde haar dochter naar de Hollywood Little Red Schoolhouse, een private lagere school waar ook Elizabeth Taylor en Judy Garland in het verleden naar school gingen, en daarna naar de prestigieuze Immaculate Heart High School, waar de schoolkosten op jaarbasis tot 13.000 euro kunnen oplopen. Carole stuurde haar drie kinderen, Kate (35), Pippa (34) en James (30), alledrie naar Marlborough College. Daar ligt het schoolgeld nog een stukje hoger, tot wel 34.000 euro per schooljaar.

Discutable familieleden

De beide moeders delen uiteindelijk nog één gemeenschappelijke noemer, die hen ongetwijfeld het nodige schaamrood op de wangen bezorgt. Zo slagen bepaalde familieden van Carole en Doria er telkens in om op eerder dubieuze manier het nieuws te halen. Zo is Gary Goldsmith, de broer van Carole, met zijn twijfelachtige levensstijl ooit gefotografeerd terwijl hij aan het experimenteren was met drugs. De stiefzoon van Doria werd dan weer gearresteerd nadat hij tijdens een dronken ruzie een wapen tegen het hoofd van zijn vriendin zou hebben gezet en haar stiefdochter schrijft momenteel een boek waarin ook Meghan Markle aan bod komt.

Meghan Markle en Doria Grand samen op de Invictus Games