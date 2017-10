“Ongeziene verandering”: ISIS roept nu ook vrouwen op om terreuraanslagen te plegen

Nu Islamitische Staat (ISIS) almaar meer terrein blijft verliezen in Syrië en Irak, doet de terreurorganisatie een beroep op “nieuwe” terroristen. ISIS roept nu ook vrouwen op om vanaf nu de wapens op te nemen voor de heilige oorlog. Een “ongeziene” verandering die mogelijk wereldwijd gevolgen zal hebben.

Het is een “verplichting” voor de vrouwelijke aanhangers van ISIS om ook een “fysieke jihad” te voeren, zo luidt het in een Arabische krant van de terreurorganisatie. “Vandaag, in de context van de oorlog die tegen Islamitische Staat gevoerd wordt, is het noodzakelijk dat ook vrouwelijke moslims hun taken volbrengen en onze krijgers steunen in hun strijd”, staat onder meer te lezen. “Vrouwen moeten hun geloof verdedigen door zich op te offeren voor Allah.”

De lange uiteenzetting rechtvaardigt de wijziging door te stellen dat vrouwen ook al hadden gevochten in het Gouden Tijdperk van de Islam en geeft ook enkele vrouwelijke gezellen van de profeet Mohammed als voorbeelden.

Nochtans was het tot nu toe verboden voor vrouwen om mee te strijden op het slagveld. Ze werden wel aangespoord om te trouwen met soldaten, om propaganda te verspreiden en om hun kinderen op te leiden volgens de wetten van het kalifaat.

Hayat Boumeddiene en Amedy Coulibaly. Foto: AFP

“Deze verandering is ongezien”, zegt Charlie Winter, een senior researcher aan het International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence (ICSR). “En heeft mogelijk meerdere gevolgen. Niet alleen voor het slagveld in Syrië en Irak, maar mogelijk ook voor de rest van de wereld. Dit zegt heel veel over de manier waarop ze bij ISIS over zichzelf denken op dit moment. Door dit artikel geven ze toe dat ze van de aanval naar de verdediging overgeschakeld zijn. En dat is heel groot nieuws.”

“Kleine spelers”

Tot nu toe werden vrouwen beschouwd als “kleine spelers” in de wereldwijde dreiging van ISIS. Zo ondergaan ze onder meer een minder strikte screening dan mannen. In de strijd om het Iraakse Mosul kwamen er de voorbije maanden echter steeds meer berichten binnen van vrouwelijke zelfmoordterroristen en scherpschutters. Ook in het Syrische Deir Ezzor zouden vrouwen ingezet worden in de frontlinie. Afgelopen juli verklaarde een vrouwelijke ISIS-militante nog in het Rumiyah-magazine dat “de tijd gekomen is voor vrouwen om hun moed te tonen in de heilige oorlog”. “Uit liefde voor de jihad.”

Statistieken van de internationale coalitie tegen ISIS tonen aan dat de terreurorganisatie te kampen heeft met een tekort aan mannelijke strijders in Syrië en Irak. In de zelfverklaarde hoofdstad Raqqa zouden er nog minder dan 2.000 zijn.

Verspreid over Europa zijn er de voorbije maanden meerdere vrouwelijke jihadi’s opgepakt. Op dit moment wacht een zeventienjarig meisje in het Verenigd Koninkrijk op haar proces omdat ze ervan beschuldigd wordt een ISIS-militant aan wapens te hebben geholpen.