Werkman ontdekt geheime kamer in huis tijdens renovatie: “Ik kreeg akelig gevoel”

Een werkman werd naar een onbewoond huis gestuurd om er het airconditioningsysteem helemaal af te leggen. Maar toen hij aan het werken was aan de buizen zag hij plots iets vreemds... wat hem leidde tot een akelige geheime kamer.

“Er hing een rare sfeer rond het huis waar ik naartoe moest van mijn bazen”, zegt de onbekende Amerikaanse ontdekker. Maar hij deed gewoon zijn job en sleutelde aan de leiding van de airconditioning. “Plots zag ik een stuk muur op zolder dat helemaal niet op de rest leek”, gaat hij verder. “Ik besloot er op te duwen en tot mijn verbazing ging het open. Er kwam een soort ‘wandelpad’ tevoorschijn en uit nieuwsgierigheid besloot ik ook dat te volgen. Het leidde me tot een houten muur waar niks speciaals aan te zien was. Maar eigenlijk zat er een deur in verborgen. Toen ik het opende, zag ik een geheime kamer.”

De kamer was helemaal bedekt met tapijt op de grond, had luchtgaten, bevatte een geïmproviseerde badkamer en er hingen een paar nummerplaten aan de muur. “Ik kreeg een erg akelig gevoel over die ruimte, maar zag dan dat er zich enkel een slot bevond aan de binnenkant van de deur. Op die manier wist ik dat er dus nooit iemand tegen zijn wil opgesloten had moeten zitten.”

Nadat de man de video online plaatste, werd hij overstelpt met mensen die geïntrigeerd waren door de geheime kamer. Sommigen onder hen stuurden hem ook mails met info over het huis. Zo zei er iemand dat het huis ooit toebehoorde aan R.J. en zijn moeder Dee Dee Moore (ook bekend als The Lottory Killer). Dee Dee was ooit veroordeeld geweest tot moord op Abraham Shakespeare, een lotto winnaar. Of het huis ook echt aan hen toebehoorde is nooit bevestigd of bewezen.