Deze vader zat onschuldig in de cel voor de moord op zijn dochter. Tot zijn zoontje vertelde wat er echt gebeurd was

Een uitbarsting van woede omdat ze hem stoorde toen hij computerspelletjes aan het spelen was. Daarom had de 33-jarige Amerikaan Anthony Michael Sanders volgens de politie zijn tweejarige dochter Ellie Mae gedood. Sanders werd veroordeeld en zat al sinds april van vorig jaar in de gevangenis, maar na een bekentenis van zijn zoontje, de oudere broer van Ellie Mae, blijkt dat de man onschuldig is.

De tweejarige Ellie Mae werd in december 2015 levenloos aangetroffen in een woning in Fort Worth, Texas. Haar lichaam vertoonde meerdere blauwe plekken en twee bijtwonden. Haar vader Anthony Michael Sanders verklaarde aan de politie dat hij zijn dochtertje bewusteloos had aangetroffen nadat zijn zoontje had gezegd dat zijn zusje sliep en niet meer wakker wilde worden.

Hoewel hij zelf alles ontkende, dachten de speurders dat Sanders zijn eigen dochter had verstikt tijdens een woede-uitbarsting omdat ze hem stoorde terwijl hij een computerspelletje aan het spelen was. Sanders werd ervoor veroordeeld en zat sinds april van 2016 in de gevangenis.

Die veroordeling is echter teruggedraaid nu zijn zoontje verteld heeft wat er echt gebeurd is. De jongen, intussen zeven jaar, zou in een gesprek met zijn moeder gezegd hebben dat hij zijn zusje had geslagen met een kussen “en dat het kussen te zwaar was om weer op te tillen”.