Polyamoreus koppel verklapt hoe het tientallen minnaars weet te rekruteren voor “vuurwerk in bed”

Een onconventioneel koppel, zo veel is zeker. Carl en Kenya Stevens uit Asheville in de Amerikaanse staat North Carolina hebben geregeld andere minnaars of minnaressen waarmee ze het bed delen. Soms tegelijkertijd, soms afzonderlijk. Een polyamoureus koppel dat hun nieuwe liefdes in hun eigen huis ontvangt, waar ze met hun drie kinderen wonen. Nu verklappen ze hoe ze “gelijkgezinden rekruteren”.

Kenya en Carl leerden elkaar kennen tijdens een blind date. “Ik werd meteen verliefd op haar en wou direct seks”, vertelt de man. Ze lieten er dan ook geen gras over groeien. Acht weken later waren ze verloofd. Alles verliep tien jaar lang zoals in elk monogaam gezin. Totdat Carl verliefd werd op een collega. Kenya, die ondertussen 42 is, reageerde duidelijk: “Als we dit zo gaan spelen, dan ga ik het ook doen.”

“Tegen 2050 heel normaal”

Eerst kwam Carl nog terug op het idee en stelde hij voor dat hij de enige zou zijn met meerdere partners, omdat hij heel jaloers werd van het idee dat Kenya met iemand anders het bed zou delen. “Maar na twee jaar snapte ik dat het misschien eerlijker zou zijn op deze manier.”

Sindsdien zoeken ze allebei actief naar meerdere bedpartners. Al draait niet allemaal om seks, legt Kenya uit. “Wij willen tonen dat open relaties mogelijk zijn. Wij zijn de pioniers van de liefde van de toekomst. Tegen 2050 zal polyamorie waarschijnlijk heel normaal zijn.” Een ‘moderne’ levenswijze, zo klinkt het, terwijl ze aan de camera’s laten zien hoe dat precies werkt.

Intrekken bij de familie

Ondertussen is het koppel 22 jaar getrouwd en hebben ze drie kinderen. Geregeld komen die in aanraking met een nieuwe vriend of vriendin van hun mama of papa. Die trekken immers soms in bij hun ouders. “Onze kinderen vinden het absoluut geen probleem”, zegt het duo. “Senbi (19), Sanu (16) en Kaheri (12) durven ons tenminste vragen stellen over seks.”

Voor het koppel is een ingewikkelde familiesituatie bij hun nieuwe partners ook geen probleem. “We hebben al verschillende dingen meegemaakt. Van mensen die overspel plegen, tot mensen die hun relatie ruimer willen invullen, tot mensen die liever één iemand hebben om lief te hebben.”

“Rekruteren”

Om steeds nieuwe partners te vinden, hebben Kenya en Carl één geheim. “Wij rekruteren via Tinder”, zeggen ze. Kenya kiest meestal voor jongere mannen, Carl heeft geen voorkeur. “We gaan er ook geen limiet opleggen. Ik heb ook geen idee van hoeveel relaties ik nu in het totaal eigenlijk heb. Wat ik wel weet is dat het altijd vuurwerk is in bed als ik een nieuwe partner heb. Dat telt wel”, zegt Kenya nog.