IN BEELD. Sfeer in Sarajevo dankzij Luikse supporters, kogelgaten en graven herinneren aan Bosnische oorlog

Onze Rode Duivels spelen zaterdagavond in Bosnië-Herzegovina hun laatste uitmatch in de WK-kwalificaties. De sfeer wordt er door een groep Luikse supporters al stevig op poten gezet en de truitjes van Hazard en Lukaku prijken tussen die van internationale voetbalsterren zoals Ronaldo, Buffon en Messi. Maar in hoofdstad Sarajevo valt er behalve een voetbalsfeer nog iets anders op: de sporen van de Bosnische oorlog uit de jaren 1990. De muren vertonen nog altijd veel kogelgaten en her en der vind je er begraafplaats waar slachtoffers uit die oorlog hun laatste rustplaats hebben.