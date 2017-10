Horrorcrash De Plus in Ronde van Lombardije: Belg vliegt ravijn in maar komt er met de schrik vanaf

. @QuickStepTeam have confirmed that @LaurensDePlus miraculously has no serious injuries after this fall #iLombardia pic.twitter.com/sNRVPUg0uL

Laurens De Plus zal de Ronde van Lombardije niet uitrijden. In de afdaling nam hij iets te veel risico, waardoor zijn achterwiel van zijn fiets begon te slippen. Daardoor vloog hij uit de bocht over zijn fiets recht de ravijn in. De Plus werd naar het ziekenhuis afgevoerd, maar klaagde enkel over pijn aan de knie.

Dries Devenyns stopte bij zijn ploegmaat terwijl ook vier dokters aanwezig waren. De Plus werd op een draagberrie afgevoerd met een ambulance. Hij kwam er gelukkig met de schrik van af en klaagde enkel over wat pijn aan de knie, zo bevestigde de communicatiedirecteur van Quick Step Floors, Alessandro Tegner, aan onze redactie. In de ziekenwagen heeft De Plus al contact gehad met de ploegdokter van Quick Step Floors.

We just talked with @LaurensDePlus, who fortunately has no serious injuries after that earlier crash and is on his way to the hospital. — Quick-Step Cycling (@quickstepteam) October 7, 2017

A big thank you to everyone for your thoughts and prayers #iLombardia — Quick-Step Cycling (@quickstepteam) October 7, 2017