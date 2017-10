Niets aan te doen: beresterke Mathieu van der Poel boekt zesde zege van het seizoen in Berencross

Mathieu van der Poel heeft nog maar eens de puntjes op de ‘i’ gezet. Man in vorm Van der Poel won opnieuw onbedreigd de Berencross in Meulebeke, de tweede manche van de Brico Cross. Wout van Aert strandde op plaats drie. Michael Vanthourenhout, die samen met Van der Poel vroeg aanviel, reed naar een knappe tweede plaats. Voor Van der Poel is het al zijn zesde overwinning van het seizoen.

Door de regen was het parcours in Meulebeke ineens heel glad en glibberig geworden. Dat deerde Mathieu van der Poel echter niet. De Nederlander was andermaal heel snel gestart en nam direct de eerste positie in. Wout van Aert volgde met de rest van het pak in zijn spoor. Van der Poel gleed in de eerste ronde even weg maar kon snel corrigeren. Datzelfde lot was ook Van Aert bezegeld. Van der Poel bleef tempo maken en enkel Michael Vanthourenhout kon het wiel van de Nederlandse kampioen houden.

In de tweede ronde repte Wout van Aert zich naar dit duo toe. Zo trokken drie leiders de derde ronde in. Achter hen klitte een groepje met acht renners, waaronder Daan Soete, Wietse Bosmans en Lars van der Haar, samen. Zij volgden op 15 seconden. Van der Poel slipte opnieuw en moest zo Van Aert met Michael Vanthourenhout laten rijden. Bij de passage aan de zandbak dichtte de Nederlander echter opnieuw de kloof. Lars van der Haar trok in zijn eentje op jacht naar de drie leiders waarbij de kopposities steevast wisselden.

Wout van Aert moest, na een klein foutje, op vier ronden van het einde zijn metgezellen laten rijden. Het teken voor Van der Poel om te gaan versnellen. Op vier ronden van het einde had de Nederlander 5 seconden voorsprong op Michael Vanthourenhout en 13 seconden op Wout van Aert. Lars van der Haar en Eli Iserbyt moesten dan al 35 seconden goed maken op een ontketende Mathieu Van der Poel. De Nederlander kon van dan af zijn voorsprong netjes opbouwen en zijn eigen tempo regelen. Michael Vanthourenhout consolideerde zijn tweede plaats voor Wout van Aert. Zondag trekken de heren veldrijders naar Ronse, waar de GP Mario De Clercq op het programma staat.

Foto: BELGA

Uitslag:

1. Mathieu van der Poel

2. Vanthourenhout

3. Wout van Aert

4. Lars van der Haar

5. Eli Iserbyt