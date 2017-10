Polen heeft ticket voor Rusland bijna op zak

Brussel - Zondag staan in de WK-kwalificatiegroepen C, E en F de laatste speeldag op de agenda. In poule C zijn de kaarten geschud, terwijl in groep F alleen gestreden wordt om de tweede plaats. In poule E tot slot is nog geen beslissing gevallen, al heeft Polen de beste papieren.

Polen heeft met nog een speeldag voor de boeg drie punten meer dan eerste achtervolger Denemarken. Een punt in eigen huis tegen Montenegro volstaat voor de kwalificatie. Maar als de Polen verliezen en Denemarken klopt Roemenië, moeten Lewandowski en co naar de barrages.

In de groepen C en F is er minder spanning. Duitsland (groep C) en Engeland (groep F) veroverden donderdag hun WK-ticket. In poule C eindigt Noord-Ierland zeker op de tweede stek, terwijl in poule F de strijd nog gaat tussen Schotland (17 punten), Slowakije (15) en Slovenië (14). Voorzichtigheid is echter geboden: de tweede plek is voor de landen in kwestie nog geen garantie dat ze effectief de barragewedstrijden afwerken. Enkel de acht beste nummers twee (op negen groepen) spelen immers deze ronde.