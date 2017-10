Tienduizenden Spanjaarden demonstreren na Catalaans referendum voor “eenheid” en “dialoog”

In Spanje zijn tienduizenden Spanjaarden zaterdag samengekomen voor gemeentehuizen om te demonstreren voor “eenheid” van het land en voor “dialoog” naar aanleiding van het referendum waarin de Catalanen zich zondag voor een afscheiding hebben uitgesproken.

Er waren na een oproep van het burgerinitiatief “Parlem? Hablemos” (of “Praten we” in het Catalaans en Spaans) betogingen gepland in grote steden, ook in Barcelona (waar er zondag een nieuwe demonstratie zal zijn).

Steeds opnieuw scandeerden mensen “wij willen dat er wordt gepraat”. Aan het adres van de Spaanse premier Mariano Rajoy en de Catalaanse minister-president Carles Puigdemont riepen de betogers “praat of stap op”.

Foto: AFP