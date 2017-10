Jan Vertonghen evenaart Jan Ceulemans als recordinternational

Dankzij zijn basisplaats van zaterdagavond in en tegen Bosnië-Herzegovina op de negende en tevens voorlaatste speeldag in WK-kwalificatiegroep H heeft Jan Vertonghen zijn 96e cap bij de Rode Duivels veroverd. Daarmee komt de verdediger van Tottenham Hotspur reeds op dertigjarige leeftijd op gelijke hoogte van recordhouder Jan Ceulemans.

Als Vertonghen dinsdag in de slotwedstrijd tegen Cyprus nog eens speelminuten krijgt, wordt hij met 97 caps alleen recordhouder. In het Brusselse Koning Boudewijnstadion zal hij daarvoor uitgebreid in de bloemetjes gezet worden. Er werd gedacht om hem dan ook met het rugnummer 97 te laten spelen, maar dat verzoek werd niet ingewilligd door de Wereldvoetbalbond FIFA. Enkel rugnummers van 1 tot en met 23 zijn toegestaan in officiële wedstrijden.

Vertonghen speelde zijn eerste interland voor België op 2 juni 2007. Van toenmalig bondscoach René Vandereycken kreeg hij meteen een basisplaats als middenvelder in de met 1-2 verloren thuiswedstrijd tegen Portugal, in de kwalificaties voor het EK 2008 in Zwitserland en Oostenrijk. Nadien zal de zelden geblesseerde Vertonghen bijna nooit meer uit de basiself verdwijnen, waardoor hij bijna honderd caps kon verzamelen op iets meer dan tien jaar. Ter vergelijking, levende legende Ceulemans deed er bijna veertien jaar over (van maart 1977 tot februari 1991). Destijds werden er wel een pak minder interlands gespeeld.

Huidig bondscoach Roberto Martinez opteert voor een driemansverdediging, waarin Vertonghen op zijn voorkeurspositie centraal achterin uitgespeeld wordt. Voordien onder Marc Wilmots moest hij de linkerflank voor zijn rekening nemen.