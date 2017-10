Drama tijdens droomreis: jonge verpleegster gaat slapen met buikpijn en wordt niet meer wakker

“Hou je sterk, je hebt je rust nodig”, waren de laatste woorden die Chase Clarke (28) via de telefoon uitsprak tegen zijn lief Kelly (24). De Australiërs waren op droomreis in Fiji, waar de beste vriend van Chase zou gaan trouwen, maar alle pracht en praal vergrauwde plots toen Kelly getroffen werd door een mysterieuze ziekte.

Wat een leuke mededeling was het voor Chase en Kelly Clarke. Zijn beste vriend zou trouwen op het idyllische eiland Fiji, dus profiteerde het in april getrouwde paar van de gelegenheid door in de aanloop naar dat huwelijk hun droomreis te maken.

Een reis waarop de Australische tortelduifjes heel wat fobieën wisten te overwinnen. “We zijn allebei doodsbang van haaien”, vertelde Chase aan Australische media. “Maar we gingen kajakken en duiken in open water. We lieten zelfs een schildpad op ons afkomen.”

Foto: Facebook

Buikpijn

Foto: Facebook

Kelly (24) en Chase (28) genoten enorm van elkaar en het eiland, tot woensdag alles veranderde. Het was Kelly die plots begon te klagen over buikpijn. “Niet erg”, dacht de verpleegster uit Westmead, “douchen, slapen en alles zal wel weer in orde zijn.”

Amper enkele uren nadat ze in haar bed lag, werd de pijn zo fel dat ze besloten om de hulpdiensten te bellen. Een ziekenwagen bracht Kelly en Chase naar het ziekenhuis, waar de dokters een snelle diagnose stelden: tyfus. Maar toen de medicatie na twee dagen nog niet aangeslagen had, groeide de twijfel. Ze werd vrijdagochtend dan ook in een kunstmatige coma gebracht.

Op dat moment was Chase net teruggegaan naar het resort waar ze verbleven hadden om hun bezittingen op te halen. “Ze zei via de telefoon dat ze bang was dat ze ging sterven”, vertelde Clarke aan Australische media. “Ik heb haar gewoon verteld dat ik van haar hield. Wat kon ik anders zeggen? Ik zei haar dat ze sterk moest zijn en dat ik meteen zou terugkomen. Dat ze moest rusten want krachten moest opdoen.” Het zou het laatste gesprek worden tussen de twee.

Gezin vormen

Het mysterieuze overlijden van Kelly is een enorme klap voor Chase. “We waren van plan om binnen de komende twee jaar een gezin te stichten”, zegt hij. “Ze was zo intelligent, mooi, lief en zorgzaam. Ze hield van kinderen en werkte heel erg groot als verpleegster. Ze kreeg ook nog geweldige kritiek op de werkvloer.”

Dat bevestigt Launa Harper, de baas van de Kirribilli Club waar de verpleegster lange tijd werkte en waar ze in april haar huwelijksfeest had gegeven. “Kelly was slim, bruisend en geniaal. Ze hield ervan om zich op te maken en zag er altijd geweldig uit.”

Foto: Facebook

Er is een onderzoek ingesteld naar de mysterieuze aandoening waar de verpleegster aan gestorven is.