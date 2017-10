Vandaag leggen we ‘Het Allermakkelijkste Kookboek ter Wereld’ op de rooster. We serveren u een aantal smakelijke recepten, en onze redacteur probeert er zelf eentje uit. Het moet makkelijk, maar mag ook verrassend. Of eet u vaak kip met peperkoek?

Drumsticks met ontbijtkoek

Laat ons maar beginnen met een cliché: haast en spoed is zelden goed. Op het werk, in het leven en dus bij uitbreiding ook in de keuken. Een kookboek met als titel Het Het ...