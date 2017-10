Deze ravissante Russin moet voetbalfans geruststellen: “Niemand zal zich onveilig voelen tijdens het WK”

Een charmeoffensief. Anders kan je de nieuwe campagne van de Russische overheid niet noemen. Rusland wil de perceptie van een onveilig land te zijn van de baan helpen door Victoria Lopyreva op de media los te laten. De ex-Miss Rusland werd meteen gebombardeerd tot WK-ambassadrice...

Iedereen herinnert zich de beelden van vorige zomer tijdens het EK in Frankrijk. Toen Russische hooligans in Marseille op de vuist gingen met Engelse fans en een ravage aanrichtten. Dat willen de Russen koste wat het kost vermijden, ondanks de verschillende geruchten over trainingskampen voor Russische hooligans, die amok willen maken tijdens het WK.

Om voetbalfans, en dan vooral de Engelse, op het gemak te stellen, heeft Rusland Victoria Lopyreva ingeschakeld als WK-ambassadrice. Zij moet de negatieve perceptie en berichtgeving over haar land omgooien. “Het WK organiseren, is een groots moment voor Rusland”, zegt de voormalige tv-presentatrice. “Iedereen heeft er zin in en wil zich engageren. Ik weet dat er mensen buiten Rusland zijn die een ander gevoel hebben, dat het hier gevaarlijk zal zijn en buitenlanders niet welkom zullen zijn. Wel, ik kan zeggen dat dit niet klopt.”

“We zijn heel vriendelijk en heel open mensen en kijken ernaar uit om gasten van andere landen te ontvangen. Ieder van ons beseft dat zo’n groot event als het WK de Russische toerismesector kan verbeteren. Als in het verleden mensen getwijfeld hebben om naar Rusland te komen, denk ik dat er na het WK geen twijfel meer zal zijn en dat mensen dit een bijzonder mooi land zullen vinden. Als Russin nodig ik jullie dan ook allemaal uit”, aldus Lopyreva.

It was a perfect Sunday ??Late breakfast in bed, walk in sunny Budapest and fantastic spa experience at @fsbudapest ??What could I wish more? Sweet dreams guys...V Een bericht gedeeld door Ambassador Of FIFA WC 2018?????? (@lopyrevavika) op 1 Okt 2017 om 4:10 PDT