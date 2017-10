Zweden bezorgt Nederland kopzorgen na monsterscore, Nigeria geplaatst voor het WK

Naast de Rode Duivels speelden ook heel wat andere landen zaterdag een van hun laatste WK-kwalificatiewedstrijden. Zo won Zweden ruim, waardoor een WK-ticket wel heel moeilijk wordt voor Nederland, en dolde Estland met Gibraltar.

Bekijk hier alle uitslagen en standen in de WK-kwalificatiecampagne!

Groep A. Zweden scoort acht keer

Zweden deed wat het moest doen in de thuiswedstrijd tegen het kneusje van de groep Luxemburg, dat nochtans een punt pakte in Frankrijk. De Zweden knalden liefst acht doelpunten tegen de netten. Marcus Berg scoorde vier keer voor Zweden, terwijl ook Andreas Granqvist twee keer raak trof. De andere doelpunten werden gemaakt door Mikael Lustig en Ola Toivonen.

De monsterzege van de Zweden is slecht nieuws voor Nederland. Die hebben nu zes punten meer dan Oranje en een doelsaldo dat veertien doelpunten beter is. Nederland moet dus duchtig scoren op bezoek bij Wit-Rusland en de laatste wedstrijd thuis tegen Zweden met behoorlijk wat doelpunten verschil winnen. Of hopen dat Frankrijk het weggeeft tegen Bulgarije en Wit-Rusland...

Groep B. Letland vergeet te scoren

In de groep van Zwitserland en Portugal waren de Faeröer en Letland al langer uitgeschakeld voor het WK in Rusland, maar er moeten nu eenmaal tien wedstrijd gespeeld worden. Beide teams konden echter niet scoren in Tórshavn, waardoor het 0-0 bleef. De Faeröer is vierde met negen punten, Letland telt er vier.

Groep H. Estland wint ruim

In de groep van de Rode Duivels stond om 18u00 ook al de onbelangrijke wedstrijd tussen Gibraltar en Estland op het menu. De Esten maakten er echter een spektakel van en wonnen met 0-6. Joonas Tamm scoorde drie keer voor Estland, dat bij rust al 0-3 leidde na goals van Siim Luts, Mattias Käit en Sergei Zenjov. In de stand blijft Gibraltar puntenloos, Estland telt elf punten.

Afrika: Nigeria plaatst zich

Nigeria wist zich te plaatsen voor het WK. Een 1-0 overwinning tegen eerste achtervolger Zambia volstond voor de kwalificatie in groep B van de Afrikaanse kwalificatiecampagne. In dezelfde groep won Hugo Broos met Kameroen het overbodige duel tegen Algerije met 2-0.

Tegen Zambia wist Nigeria wat het moest doen om zich te verzekeren van deelname aan het WK: winnen. Dat deed het ook dankzij een doelpunt van Arsenal-speler Alex Iwobi in de 74e minuut. Moses Simon (AA Gent) speelde de volledige wedstrijd bij ‘The Super Eagles’.

De andere wedstrijd in groep B werd gespeeld tussen Kameroen en Algerije. Beide landen konden zich niet meer plaatsen voor het WK, waardoor er niets meer op het spel stond. Doelpunten van Clinton N’Jie (25.) en Franck Pangop (89.) bezorgden Kameroen de overwinning. Kameroens bondscoach Hugo Broos deed 90 minuten een beroep op Sébastien Siani (Oostende) en Collins Fai (Standard). Fabrice Olinga (Moeskroen) haalde hij na 82 minuten naar de kant. Bij Algerije kwam Sofiane Hanni (Anderlecht) 71 minuten in actie.

Met nog één speeldag op het programma kan Kameroen met dertien punten niet meer ingehaald worden door eerste achtervolger Zambia (zeven punten). Kameroen staat derde met zes punten, Algerije troosteloos laatste met amper één puntje. Enkel de groepswinnaar plaatst zich voor het WK.