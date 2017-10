Drama voor Oranje: WK halen is enkel mathematisch nog mogelijk, Grieken doen gouden zaak

Het WK in Rusland komende zomer wordt er één zonder het Nederlandse elftal. Oranje won dan wel met 1-3 bij Wit-Rusland, het WK halen is zogoed als onmogelijk. Nog voor de aftrap was gegeven, bleek de klus al zo goed als onmogelijk voor Nederland. Het moest de komende twee wedstrijden winnen en telkens met bijzonder veel doelpunten, maar daar slaagden de troepen van bondscoach Dick Advocaat dus niet in. Maksim Valadzko trapte de Oranje droom helemaal aan diggelen.

Groep A. Geen Nederland, Zweden of Frankrijk groepswinnaar

Nederland wist nog voor de aftrap in Minsk dat het een mission impossible werd. Het moest veertien goals en zes punten zien goed te maken tegenover Zweden na hun 8-0 overwinning van. Voor de aftrap had Dick Advocaat zijn twijfels geuit over de monsterzege.

“Dat is een uitslag die vandaag de dag in het topvoetbal niet meer voorkomt. Luxemburg speelde drie weken geleden uit tegen Frankrijk nog met 0-0 gelijk, dan kan je toch niet bedenken dat ze nu met 8-0 verliezen“, zei Advocaat kort voor de aftrap op de Nederlandse televisie.

Een week geleden had de bondscoach op de persconferentie de vraag wat hij doet als Zweden met 8-0 zou winnen nog weggehoond. “Die winnen niet met 8-0, wat is dat nou voor stomme vraag?”, zei hij toen. “Ik vind het wel vreemd dat ze tegen Frankrijk zo’n beetje met twaalf man verdedigd hebben en nu zwaar op de aanval speelden”, zei Advocaat zaterdag.

Mathematisch kon het dus nog, maar dan moest er wel gewonnen worden van Wit-Rusland. En met héél véél goals liefst ook. Maar Nederland speelde in het begin van de eerste helft zonder lef. Halfweg stond het dan ook maar 0-1 via Propper. Te weinig natuurlijk, en tien minuten ver in de tweede helft kreeg Nederland het deksel op de neus. Wit-Rusland kwam goed uit de kleedkamer en Valadzko werkte een mooie aanval proper af: 1-1.

Foto: REUTERS

Ook nu bleven de Nederlandse elf zonder durf spelen, Dick Advocaat greep tot ongenoegen van de Nederlandse fans niet in. Bas Dost en Memphis Depay kwamen er wel in, maar veel zoden legde dat niet aan de dijk. Al ging Nederland wel nog winnen, Arjen Robben trapte vanop de penaltystip de 1-2 in het hoekje. Wit-Rusland kreeg nog drie huizenhoge kansen om alsnog gelijk te spelen, maar Memphis Depay scoorde in het absolute slot nog een vrije trap, goed voor de 1-3 eindstand. De drie punten voor Nederland dus, maar dat is niet voldoende. Enkel als het wint met 7-0 van Zweden, kan Nederland nog naar het WK.

Zweden deed wat het moest doen in de thuiswedstrijd tegen het kneusje van de groep Luxemburg, dat nochtans een punt pakte in Frankrijk. De Zweden knalden liefst acht doelpunten tegen de netten. Marcus Berg scoorde vier keer voor Zweden, terwijl ook Andreas Granqvist twee keer raak trof. De andere doelpunten werden gemaakt door Mikael Lustig en Ola Toivonen.

Frankrijk had het niet onder de markt op het veld van Bulgarije maar won uiteindelijk wel. Blaise Matuidi scoorde al in de derde minuut het enige doelpunt van de wedstrijd. Les Bleus gaan zo aan kop in de groep met 20 punten en krijgen op de slotspeeldag Wit-Rusland over de vloer.

Groep B. Portugal en Zwitserland winnen

In de groep van Zwitserland en Portugal waren de Faeröer en Letland al langer uitgeschakeld voor het WK in Rusland, maar er moeten nu eenmaal tien wedstrijd gespeeld worden. Beide teams konden echter niet scoren in Tórshavn, waardoor het 0-0 bleef. De Faeröer is vierde met negen punten, Letland telt er vier.

Zwitserland deed een uitstekende zaak thuis tegen Hongarije. Na een flater van de Hongaarse doelman Péter Gulácsi opende Arsenal-speler Granit Xhaka in de 18e minuut de score. Fabian Frei zorgde meteen daarna voor de 2-0 en de zege was binnen. Twee doelpunten van Steven Zuber, eentje vlak voor en eentje vlak na de rust, zorgden voor de 4-0 voorsprong. Stephan Lichtsteiner scoorde nog een vijfde voor Zwitserland, terwijl Hongarije tegenscoorde via Richárd Guzmics en Roland Ugrai: 5-2.

Portugal had alle moeite van de wereld met het kleine Andorra. Pas na de rust brak de ingevallen Cristiano Ronaldo de ban voor de Portugezen, zijn 15e goal van deze WK-kwalificatiecampagne. André Silva zorgde in het slot nog voor de 0-2. Portugal moet nu op de slotspeeldag thuis winnen van Zwitserland, anders volgen er play-offs.

Groep H. Estland wint ruim, Grieken doen gouden zaak

In de groep van de Rode Duivels stond om 18u00 ook al de onbelangrijke wedstrijd tussen Gibraltar en Estland op het menu. De Esten maakten er echter een spektakel van en wonnen met 0-6. Joonas Tamm scoorde drie keer voor Estland, dat bij rust al 0-3 leidde na goals van Siim Luts, Mattias Käit en Sergei Zenjov. In de stand blijft Gibraltar puntenloos, Estland telt elf punten.

Griekenland deed vanavond een gouden zaak op het veld van Cyprus. De Cyprioten kwamen in de 18e minuut wel op voorsprong via Pieros Sotiriou maar dankzij twee doelpunten in twee minuten grepen de Grieken uiteindelijk de drie punten. De goals kwamen op naam van Kostantinos Mitroglou en Alexandros Tziolis: 1-2. Griekenland wipt zo over Bosnië-Herzegovina naar de tweede plek en krijgt op de slotspeeldag rode lantaarn Gibraltar over de vloer...

Afrika: Nigeria plaatst zich

Nigeria wist zich te plaatsen voor het WK. Een 1-0 overwinning tegen eerste achtervolger Zambia volstond voor de kwalificatie in groep B van de Afrikaanse kwalificatiecampagne. In dezelfde groep won Hugo Broos met Kameroen het overbodige duel tegen Algerije met 2-0.

Tegen Zambia wist Nigeria wat het moest doen om zich te verzekeren van deelname aan het WK: winnen. Dat deed het ook dankzij een doelpunt van Arsenal-speler Alex Iwobi in de 74e minuut. Moses Simon (AA Gent) speelde de volledige wedstrijd bij ‘The Super Eagles’.

De andere wedstrijd in groep B werd gespeeld tussen Kameroen en Algerije. Beide landen konden zich niet meer plaatsen voor het WK, waardoor er niets meer op het spel stond. Doelpunten van Clinton N’Jie (25.) en Franck Pangop (89.) bezorgden Kameroen de overwinning. Kameroens bondscoach Hugo Broos deed 90 minuten een beroep op Sébastien Siani (Oostende) en Collins Fai (Standard). Fabrice Olinga (Moeskroen) haalde hij na 82 minuten naar de kant. Bij Algerije kwam Sofiane Hanni (Anderlecht) 71 minuten in actie.

Met nog één speeldag op het programma kan Kameroen met dertien punten niet meer ingehaald worden door eerste achtervolger Zambia (zeven punten). Kameroen staat derde met zes punten, Algerije troosteloos laatste met amper één puntje. Enkel de groepswinnaar plaatst zich voor het WK.

Marokko heeft zaterdagavond dankzij een hattrick van Khalid Boutaib (38., 56. en 72.) een makkelijke 3-0 zege geboekt tegen Gabon en blijft zo in de running voor een WK-ticket. De Noord-Afrikanen springen over Ivoorkust (8 punten) naar de leiding in groep C met 9 punten. De laatste groepswedstrijd op 6 november is een ontmoeting tussen Ivoorkust en Marokko. Marc Wilmots en zijn team hebben dan wel het thuisvoordeel. Gabon (5 punten) en Mali (3 punten) zijn beiden uitgeschakeld.

In groep A had Tunesië weinig moeite met Guinea (1-4). De goals kwamen van Youssef Msakni (45., 75. en 90.) en Mohamed Amine Ben Amor (84.). Anice Badri (ex-Moeskroen) kwam als invaller in het veld. Tunesië staat eerste in de groep met 13 punten. Enkel DR Congo (10 punten) kan de Tunesiërs nog bedreigen. De Congolezen, met Chancel Mbemba (ex-Anderlecht) en Neeskens Kebano (ex-Genk en Charleroi) in de basis en Jonathan Bolingi (Moeskroen), Christian Luyindama (Standard) en Junior Kabananga (onder meer ex-Cercle Brugge) als invaller, wonnen met 1-2 bij Libië.

In groep D wonnen Senegal en Kara Mbodji (Anderlecht) met 0-2 bij Kaapverdië, dankzij late goals van Diafro Sakho (82.) en Cheick Ndoye (90.). Ook Moussa Wague (Eupen) had een basisplaats. Senegal telt na vier matchen acht punten, maar staat nog voor een dubbele confrontatie met Zuid-Afrika (4 punten). Beide landen speelden al eerder tegen elkaar in Polokwane (Zuid-Afrika) - Zuid-Afrika won met 2-1 - maar de wedstrijd moet herspeeld worden na onrechtmatige beïnvloeding van de scheidsrechter